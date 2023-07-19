https://sputnik-georgia.ru/20230719/popytki-vvoza-kontrabandy-v-krupnom-razmere-presekli-v-gruzii-279762932.html

Попытки ввоза контрабанды в крупном размере пресекли в Грузии

Попытки ввоза контрабанды в крупном размере пресекли в Грузии

Материалы дела правонарушителей переданы в Следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Незадекларированные товары стоимостью более 39,3 тысячи лари (15,3 тысячи долларов) пытались незаконно ввезти в Грузию, сообщает Служба доходов министерства финансов. Попытки ввоза контрабанды пресекли на ТПП "Аэропорт Тбилиси" и "Аэропорт Кутаиси", а также в экономической зоне оформления "Батуми". Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции >>>По информации ведомства, материалы дела правонарушителя, гражданина Грузии, переданы в Следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Кроме того, гражданин Пакистана был оштрафован на 4,7 тысячи лари за нарушение первой части статьи Таможенного кодекса "Ввоз на таможенную территорию Грузии или вывоз с таможенной территории Грузии товаров (кроме наличных денег и ценных бумаг) в обход таможенного контроля, или в тайне от него". Статья влечет штраф в размере 100% таможенной стоимости товаров или безвозмездное изъятие товаров, или транспортного средства. Также за повторное нарушение первой статьи "Незаконного ввоза или вывоза товаров" одна из компаний оштрафована на 10,4 тысячи лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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