https://sputnik-georgia.ru/20230719/rossiya-ostaetsya-osnovnym-eksporterom-szhizhennogo-gaza-v-gruziyu-279733829.html
Россия остается основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Россия остается основным экспортером сжиженного газа в Грузию
В январе-июне Грузия импортировала 54,7 тысячи тонн битума, что на 45,5% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в первом полугодии 2023 года составил 25,24 тысячи тонн, 99,6% которого завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, в январе-июне текущего года импорт сжиженного газа вырос на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего из России завезли 25,13 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период вырос импорт нефтяного битума. "В январе-июне Грузия импортировала 54,7 тысячи тонн битума, что на 45,5% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза. Сколько авиатоплива завезли в Грузию с начала года – новые данные >>Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 25,5 тысячи тонн, что составляет 46,6% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 15,9 тысячи тонн (29,1%), из Турции – 11,9 тысячи тонн (21,7%), Азербайджана – 1,3 тысячи тонн (2,4%), Туркменистан – 0,1 тысячи тонн (0,2%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-мае 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 399,8 миллиона долларов, 263,6 миллиона из которых – импорт из России (на 118,8% больше, чем в январе-мае 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, россия, новости, нефтепродукты
грузия, экономика, россия, новости, нефтепродукты
Россия остается основным экспортером сжиженного газа в Грузию
В январе-июне Грузия импортировала 54,7 тысячи тонн битума, что на 45,5% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в первом полугодии 2023 года составил 25,24 тысячи тонн, 99,6% которого завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов.
По данным Союза, в январе-июне текущего года импорт сжиженного газа вырос на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего из России завезли 25,13 тысячи тонн СПГ.
Кроме того, за отчетный период вырос импорт нефтяного битума.
"В январе-июне Грузия импортировала 54,7 тысячи тонн битума, что на 45,5% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении
Союза.
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 25,5 тысячи тонн, что составляет 46,6% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 15,9 тысячи тонн (29,1%), из Турции – 11,9 тысячи тонн (21,7%), Азербайджана – 1,3 тысячи тонн (2,4%), Туркменистан – 0,1 тысячи тонн (0,2%).
Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-мае 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 399,8 миллиона долларов, 263,6 миллиона из которых – импорт из России (на 118,8% больше, чем в январе-мае 2022 года).