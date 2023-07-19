https://sputnik-georgia.ru/20230719/saakashvili-i-ego-semya-zakazali-lobbistam-sanktsii-protiv-gruzii--mdinaradze-279753490.html

Мдинарадзе: Саакашвили и его семья заказали лоббистам в США введение санкций против Грузии

Мдинарадзе: Саакашвили и его семья заказали лоббистам в США введение санкций против Грузии

Департамент юстиции США уже не в первый раз публикует данные о работе лоббистских компаний, нанятых семьей Михаила Саакашвили 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T15:50+0400

2023-07-19T15:50+0400

2023-07-19T16:00+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

сша

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, его семья и основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" заказали лоббистам введение санкций против Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. По данным департамента юстиции США, Саакашвили и его мать Гиули Аласания наняли две компании – Akerman и GP International. Отчет касается их деятельности за полгода.Политик отметил, что данную информацию общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.Комментарий в связи с обнародованным Департаментом юстиции США документом сделала мать Саакашвили, Гиули Аласания, и заявила, что не знакома с его содержанием.Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. В числе противников принятия закона была крупнейшая партия в Европарламенте – "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сша