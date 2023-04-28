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Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе

Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе

В начале февраля стало известно, что семья Михаила Саакашвили заплатила американской юридической компании за лоббирование его интересов более 900 тысяч... 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T17:05+0400

2023-04-28T17:05+0400

2023-04-28T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Деятельность лоббистских компаний, связанных с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, направлена не только против власти, но и против страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Согласно новым материалам, обнародованным на сайте министерства юстиции США, большинство статей, опубликованных в международных СМИ о Саакашвили, являются частью лоббистской кампании. Статьи были подготовлены и распространены в международных СМИ компаниями Akerman LLP и GlobalPoint, с которыми ранее контракт оформила мать Саакашвили – Гиули Аласания. По словам Каладзе, приезд Саакашвили в Грузию, как "нерастаможенного товара", был спланировано руками т. н. друзей. Клеветническая кампания о том, что у Саакашвили якобы нет того, что положено заключенному, является ложью, отметил он. Среди документов, которыми лоббистская организация поделилась с Минюстом США, есть ответные заключения о состоянии здоровья Саакашвили тех врачей, которые были наняты лоббистской компанией Akerman LLP. Кампания на миллион провалилась: Саакашвили не отравлен – глава Минюста Грузии>>Указанные ответные заключения были подготовлены в противовес заключениям грузинской стороны о состоянии здоровья Саакашвили от 23 января 2023 года. Материалы Минюста США подтверждают, что ответные заключения были подготовлены по заказу сотрудников лоббистской компании и по согласованию с ними.Лоббисты и СаакашвилиСогласно ранее распространенной Минюста США информации, семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов более 917,1 тысячи долларов. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына.Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело.Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам. Согласно их медицинским заключениям, экс-президент страдает болезнями, которые являются основанием для его освобождения.Эксперты заявили на суде, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорили министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Между тем группа врачей, приглашенных Народным защитником Грузии, по итогам последнего обследования заявила, что состояние здоровья экс-президента продолжает ухудшаться.Тбилисский городской суд 6 февраля 2023 года отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Адвокаты заявили, что будут добиваться освобождения Саакашвили через Европейский суд по правам человека, но иск они отправили лишь в середине апреля.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, каха каладзе, тбилисский городской суд, сша