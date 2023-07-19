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Ученики тбилисской школы Комарова отличились на олимпиаде по физике в Японии
Ученики тбилисской школы Комарова отличились на олимпиаде по физике в Японии
Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Ученики тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Японии. В 53-й по счету Международной олимпиаде по физике (IPhO 2023) приняли участие около 400 школьников из 84 стран. Сборная Грузии завоевала четыре медали и одну почетную грамоту: Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах.На протяжении своей 50-летней деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания. В школу Комарова учеников принимают с VII класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова. Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике &gt;&gt;&gt;За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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школа в. комарова, грузия, новости, общество, тбилиси, япония
школа в. комарова, грузия, новости, общество, тбилиси, япония

Ученики тбилисской школы Комарова отличились на олимпиаде по физике в Японии

19:19 19.07.2023
© Сourtesy of Komarovi Campus SchoolУченики тбилисской школы Комарова на олимпиаде по физике в Японии
Ученики тбилисской школы Комарова на олимпиаде по физике в Японии - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
© Сourtesy of Komarovi Campus School
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Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Ученики тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по физике, которая проходила в Японии.
В 53-й по счету Международной олимпиаде по физике (IPhO 2023) приняли участие около 400 школьников из 84 стран. Сборная Грузии завоевала четыре медали и одну почетную грамоту:
Ираклий Угулава – серебряная медаль;
Дачи Чоташвили – серебряная медаль;
Андрия Манджавидзе – бронзовая медаль;
Лука Твалавадзе – бронзовая медаль;
Бидзина Гагнидзе – почетная грамота.
Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах.
На протяжении своей 50-летней деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания.
В школу Комарова учеников принимают с VII класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова.
Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике >>>
За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира.
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