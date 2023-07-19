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Узбекистан намерен строить и брать в аренду морские терминалы в Грузии – меморандум

Узбекистан намерен строить и брать в аренду морские терминалы в Грузии – меморандум

Документ был подписан в рамках визита в Грузию правительственной делегации Узбекистана 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T17:49+0400

2023-07-19T17:49+0400

2023-07-19T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Узбекистан собирается строить и брать в аренду в Грузии морские терминалы, а также совместными усилиями развивать автоперевозки и внедрять инновации в транспортной сфере, говорится в сообщении пресс-службы узбекского Минтранса.Соответствующий меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта подписали министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Премьер Узбекистана завершил визит в Грузию поездкой в Батуми >>>Документ был подписан в рамках визита в Грузию правительственной делегации Узбекистана 17-18 июля, отмечают в ведомстве.По данным ведомства, объем экспортно-импортных перевозок Узбекистана через грузинские порты Поти и Батуми в 2022 году вырос в 1,72 раза по сравнению с 2021 годом и составил 864 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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