https://sputnik-georgia.ru/20230718/premer-uzbekistana-zavershil-vizit-v-gruziyu-poezdkoy-v-batumi-279728842.html

Премьер Узбекистана завершил визит в Грузию поездкой в Батуми

Премьер Узбекистана завершил визит в Грузию поездкой в Батуми

Узбекские гости совершили поездку по морскому порту и акватории Поти на корабле береговой охраны 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T20:22+0400

2023-07-18T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов завершил официальный визит в Грузию поездкой в Батуми, где ознакомился с развитием морской инфраструктуры и работой порта, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Премьер-министр Узбекистана прибыл с официальным визитом в Грузию 17 июля. В ходе встречи с премьером Грузии с глазу на глаз и в расширенном формате стороны обсудили двусторонние отношения между двумя странами и вопросы сотрудничества в различных сферах. По итогам встречи был подписан план по развитию двустороннего сотрудничества на 2023-2024 годы. В Батуми своего узбекского коллегу встретил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили. В честь высокопоставленного гостя состоялся рабочий обед, на котором премьер-министры Грузии и Узбекистана обсудили существующие отношения между двумя странами и перспективы сотрудничества. Перспективно для экономики Грузии – вице-премьер о сотрудничестве с Узбекистаном >>С портами, морской инфраструктурой, а также текущими и планируемыми проектами в этой сфере гостей ознакомил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. Узбекские гости совершили поездку по морскому порту и акватории Поти на корабле береговой охраны, а также ознакомились с инфраструктурой и работой порта Батуми и проектом глубоководного порта Анаклия. Премьеры Грузии и Узбекистана обсудили работу транспортного коридора Восток-Запад >>Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Внешнеторговый оборот между двумя странами за 2022 год составил 160,1 миллиона долларов, из которых 111,1 миллиона долларов – экспорт из Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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