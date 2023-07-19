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В Грузии произошло два землетрясения

В Грузии произошло два землетрясения

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии. Толчки были зафиксированы в 06:38 и 08:54 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 5 и 10 км. Первое землетрясение произошло у села Гамарджвеба в 25 км от города Дедоплисцкаро, а второе – у села Мамишлари в 57 км от Тбилиси. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, рача, имерети, землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия