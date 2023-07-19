https://sputnik-georgia.ru/20230719/v-gruzii-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-279740143.html
В Грузии произошло два землетрясения
В Грузии произошло два землетрясения
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T11:01+0400
2023-07-19T11:01+0400
2023-07-19T11:21+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
рача
имерети
землетрясения в грузии
землетрясение
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_0:100:1600:1000_1920x0_80_0_0_ed8b0368a32a3ffeb036c3af014cce27.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии. Толчки были зафиксированы в 06:38 и 08:54 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 5 и 10 км. Первое землетрясение произошло у села Гамарджвеба в 25 км от города Дедоплисцкаро, а второе – у села Мамишлари в 57 км от Тбилиси. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
рача
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_67:0:1534:1100_1920x0_80_0_0_0d93824a99fe286c41d2c8a309e848cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, рача, имерети, землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия
грузия, новости, общество, тбилиси, рача, имерети, землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия
В Грузии произошло два землетрясения
11:01 19.07.2023 (обновлено: 11:21 19.07.2023)
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Толчки были зафиксированы в 06:38 и 08:54 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 5 и 10 км.
Первое землетрясение произошло у села Гамарджвеба в 25 км от города Дедоплисцкаро, а второе – у села Мамишлари в 57 км от Тбилиси.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.