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В Грузию за полгода было импортировано более 66 тысяч машин

В Грузию за полгода было импортировано более 66 тысяч машин

Около 87,7% всех импортируемых в Грузию автомобилей составляют легковые машины 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T07:01+0400

2023-07-19T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня в Грузию было импортировано 66 166 автомобилей, говорится в материалах МВД Грузии. При этом только во втором квартале 2023 года в страну было завезено около 37,6 тысячи автомобилей, что на 31% выше показателя первого квартала. Около 87,7% всех импортируемых в Грузию автомобилей составляют легковые машины. Всего за шесть месяцев 2023 года в страну из-за рубежа ввезли 58 028 легковых автомобилей, из которых около 33 тысяч – во втором квартале. Выхлопы автомобилей на дорогах Грузии начнут проверять с 4 сентября >>Кроме того, в период с 1 января по 30 июня 2023 года в страну было импортировано 344 автобуса и микроавтобуса, 1 879 грузовиков, 571 мотоцикл, 782 единицы спецтехники, 4 140 прицепов и 422 единицы сельхозтехники. Из общего числа импортированных автомобилей 43 704 ездят на бензине, 12 749 – на дизеле, 9 807 – гибриды, ездящие как на бензине так и на электричестве, 1 126 – на бензине и газе, 729 – на электричестве, 50 – на газе, 17 – на электричестве и газе, 1 – на электричестве и дизеле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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