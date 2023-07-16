https://sputnik-georgia.ru/20230716/vykhlopy-avtomobiley-na-dorogakh-gruzii-nachnut-proveryat-s-4-sentyabrya-279611031.html

Выхлопы автомобилей на дорогах Грузии начнут проверять с 4 сентября

Выхлопы автомобилей на дорогах Грузии начнут проверять с 4 сентября

С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра 16.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автотранспортными средствами на дорогах Грузии начнется с 4 сентября в четырех городах страны, сообщил глава департамента по надзору за окружающей средой Тариэл Иремадзе. Ранее сообщалось, что пилотный проект должен был стартовать в июне. Проверять транспорт будут на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Транспортные средства будут останавливать выборочно. Проверить выбросы от конкретного автомобиля можно будет с помощью специального прибора. Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафован на 100 лари (40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, на 300 лари (120 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (200 долларов) в первый раз и на 1 500 лари (600 долларов) – в случае повторного нарушения. Как пояснил Иремадзе, при остановке транспортного средства, если будет обнаружено превышение содержания вредных веществ и владелец не согласен с результатами проверки, он вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно осмотрят. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушения не обнаружат, штрафная санкция отменяется. С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. Сколько автомобильных катализаторов вывезли из Грузии за последние годы >>С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми, загрязнение воздуха, техосмотр автомобилей