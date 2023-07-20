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https://sputnik-georgia.ru/20230720/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-s-nachala-2023-goda-279765077.html
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года?
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года?
Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T07:00+0400
2023-07-20T07:00+0400
грузия
новости
общество
служба доходов министерства финансов грузии
службы доходов минфина грузии
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии выявили 826 фактов хранения и перевозки безакцизных табачных изделий в первом полугодии 2023 года, сообщается на сайте ведомства. Так, согласно данным ведомства, за январь-июнь текущего года было изъято 66 301 пачка сигарет (том числе 715 электронных сигарет) и беспошлинной табачной продукции до 24 килограммов. Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции &gt;&gt;&gt;Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей. Также в 446 случаях в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, и материалы дела направлены в суд. По 11 фактам материалы дела переданы в Следственную службу Минфина. Остальные 369 фактов признаны неустановленными, и составлены протоколы изъятия. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, службы доходов минфина грузии
грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, службы доходов минфина грузии

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года?

07:00 20.07.2023
© Investigation Service of the Ministry of FinanceКонтрабандные сигареты
Контрабандные сигареты - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2023
© Investigation Service of the Ministry of Finance
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Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии выявили 826 фактов хранения и перевозки безакцизных табачных изделий в первом полугодии 2023 года, сообщается на сайте ведомства.
Так, согласно данным ведомства, за январь-июнь текущего года было изъято 66 301 пачка сигарет (том числе 715 электронных сигарет) и беспошлинной табачной продукции до 24 килограммов.
Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции >>>
Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей. Также в 446 случаях в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, и материалы дела направлены в суд. По 11 фактам материалы дела переданы в Следственную службу Минфина.
Остальные 369 фактов признаны неустановленными, и составлены протоколы изъятия.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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