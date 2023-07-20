https://sputnik-georgia.ru/20230720/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-s-nachala-2023-goda-279765077.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года?

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года?

Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T07:00+0400

2023-07-20T07:00+0400

2023-07-20T07:00+0400

грузия

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служба доходов министерства финансов грузии

службы доходов минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии выявили 826 фактов хранения и перевозки безакцизных табачных изделий в первом полугодии 2023 года, сообщается на сайте ведомства. Так, согласно данным ведомства, за январь-июнь текущего года было изъято 66 301 пачка сигарет (том числе 715 электронных сигарет) и беспошлинной табачной продукции до 24 килограммов. Контрабанду золота пресекли на границе Грузии и Турции >>>Беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей. Также в 446 случаях в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, и материалы дела направлены в суд. По 11 фактам материалы дела переданы в Следственную службу Минфина. Остальные 369 фактов признаны неустановленными, и составлены протоколы изъятия. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, службы доходов минфина грузии