https://sputnik-georgia.ru/20230720/deportatsiya-grazhdan-gruzii-iz-es--dannye-za-polgoda-279771608.html

Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за полгода

Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за полгода

Более половины граждан Грузии, депортированных из ЕС, были выдворены из Германии 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T09:00+0400

2023-07-20T09:00+0400

2023-07-20T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Страны Евросоюза в период с 1 января по 30 июня 2023 года приняли решение о депортации на родину 2 313 грузинских граждан, 10 из которых Грузия отказалась принимать в рамках Соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 504 человека), затем идут Франция (332), Греция (102), Швейцария (83), Италия (48), Голландия (46) и Польша (40). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали десяти депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Среди них пятерых собирались депортировать из Германии, остальных – из Испании, Франции, Черногории, Чехии и Австрии. Грузия и Армения подпишут соглашение о реадмиссии>>C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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