https://sputnik-georgia.ru/20230720/dvenadtsatyy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--chto-sdavali-abiturienty-279960743.html
Двенадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – что сдавали абитуриенты
Двенадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – что сдавали абитуриенты
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, а по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T20:10+0400
2023-07-20T20:10+0400
2023-07-20T20:20+0400
грузия
общество
новости
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
единые национальные экзамены
вступительные экзамены
енэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181321_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_deb43f7c0cb8cbdaa5e5058e5b51aa5b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в двенадцатый день Единых национальных экзаменов сдали экзамены по химии, а также по изобразительному и прикладному искусству, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На сессию явился около 91% зарегистрированных абитуриентов, опоздал один человек. Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию >>Экзамен по гражданскому образованию пройдет 21 июля. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181321_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_27abee66fecd0c630a202e5d357523f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, енэ
грузия, общество, новости, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, енэ
Двенадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – что сдавали абитуриенты
20:10 20.07.2023 (обновлено: 20:20 20.07.2023)
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, а по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в двенадцатый день Единых национальных экзаменов сдали экзамены по химии, а также по изобразительному и прикладному искусству, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.
На сессию явился около 91% зарегистрированных абитуриентов, опоздал один человек.
Экзамен по гражданскому образованию пройдет 21 июля.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.