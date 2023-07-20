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Двенадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – что сдавали абитуриенты

Двенадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – что сдавали абитуриенты

Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек, а по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра 20.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в двенадцатый день Единых национальных экзаменов сдали экзамены по химии, а также по изобразительному и прикладному искусству, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На сессию явился около 91% зарегистрированных абитуриентов, опоздал один человек. Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию >>Экзамен по гражданскому образованию пройдет 21 июля. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, енэ