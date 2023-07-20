Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230720/grazhdanstvo-gruzii-pereselentsy-emigranty-prosyat-vlasti-o-pomoschi---foto-279782224.html
Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото
Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото
Проблема получения гражданства Грузии вынужденными переселенцами, находящимися в эмиграции, оказалась в повестке дня – теперь они проводят в Тбилиси акции... 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T13:05+0400
2023-07-20T13:11+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
акции протеста
гражданство грузии
гражданство
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279779606_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_45e636033973436a02786df46e8da755.jpg
Акции проводит организация "Переселенцы для переселенцев". Представители этой организации считают, что гражданство Грузии в упрощенном порядке надо давать всем грузинам, находящимся за границей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279779606_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dcaf3dcd177cfb770c0dbf8a42a766a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, гражданство грузии, гражданство, беженцы, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, гражданство грузии, гражданство, беженцы, фото

Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото

13:05 20.07.2023 (обновлено: 13:11 20.07.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Проблема получения гражданства Грузии вынужденными переселенцами, находящимися в эмиграции, оказалась в повестке дня – теперь они проводят в Тбилиси акции протеста.
Акции проводит организация "Переселенцы для переселенцев". Представители этой организации считают, что гражданство Грузии в упрощенном порядке надо давать всем грузинам, находящимся за границей.
© photo: Sputnik / Stringer

Одна из акций протеста общественной организации "Переселенцы для переселенцев".

Одна из акций протеста общественной организации &quot;Переселенцы для переселенцев&quot;. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Одна из акций протеста общественной организации "Переселенцы для переселенцев".

© photo: Sputnik / Stringer

Представители организации просят у властей упростить порядок получения гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами из Абхазии.

Представители организации просят у властей упростить порядок получения гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами из Абхазии. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Представители организации просят у властей упростить порядок получения гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами из Абхазии.

© photo: Sputnik / Stringer

В 90-х годах многие вынуждено перемещенные лица из Абхазии покинули Грузию, выехав в разные страны на заработки.

В 90-х годах многие вынуждено перемещенные лица из Абхазии покинули Грузию, выехав в разные страны на заработки. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

В 90-х годах многие вынуждено перемещенные лица из Абхазии покинули Грузию, выехав в разные страны на заработки.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь возникла проблема, связанная с получением ими гражданства Грузии в случае такого желания со стороны переселенцев.

Теперь возникла проблема, связанная с получением ими гражданства Грузии в случае такого желания со стороны переселенцев. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь возникла проблема, связанная с получением ими гражданства Грузии в случае такого желания со стороны переселенцев.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, вынужденные переселенцы сегодня должны сдавать, как и все остальные, экзамены по грузинскому языку и истории, а также проходить другие процедуры.

Как заявляли участники акции, вынужденные переселенцы сегодня должны сдавать, как и все остальные, экзамены по грузинскому языку и истории, а также проходить другие процедуры. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляли участники акции, вынужденные переселенцы сегодня должны сдавать, как и все остальные, экзамены по грузинскому языку и истории, а также проходить другие процедуры.

© photo: Sputnik / Stringer

В организации "Переселенцы для переселенцев" считают, что получение гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами должно быть максимально упрощено.

В организации &quot;Переселенцы для переселенцев&quot; считают, что получение гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами должно быть максимально упрощено. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

В организации "Переселенцы для переселенцев" считают, что получение гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами должно быть максимально упрощено.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый грузин-эмигрант, который любит свою Родину, должен иметь право в упрощенном порядке получить гражданство, считают в организации.

Каждый грузин-эмигрант, который любит свою Родину, должен иметь право в упрощенном порядке получить гражданство, считают в организации. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый грузин-эмигрант, который любит свою Родину, должен иметь право в упрощенном порядке получить гражданство, считают в организации.

© photo: Sputnik / Stringer

Переселенцы требуют от властей страны разработать законопроект по упрощению восстановления гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами.

Переселенцы требуют от властей страны разработать законопроект по упрощению восстановления гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Переселенцы требуют от властей страны разработать законопроект по упрощению восстановления гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники таких акций надеются, что все грузины, которые любят страну, получат возможность стать гражданами своей Родины.

Участники таких акций надеются, что все грузины, которые любят страну, получат возможность стать гражданами своей Родины. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Участники таких акций надеются, что все грузины, которые любят страну, получат возможность стать гражданами своей Родины.

© photo: Sputnik / Stringer

Услышат ли власти требования протестующих, покажет время.

Услышат ли власти требования протестующих, покажет время. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Услышат ли власти требования протестующих, покажет время.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0