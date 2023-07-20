Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото
Одна из акций протеста общественной организации "Переселенцы для переселенцев".
Одна из акций протеста общественной организации "Переселенцы для переселенцев".
Представители организации просят у властей упростить порядок получения гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами из Абхазии.
Представители организации просят у властей упростить порядок получения гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами из Абхазии.
В 90-х годах многие вынуждено перемещенные лица из Абхазии покинули Грузию, выехав в разные страны на заработки.
В 90-х годах многие вынуждено перемещенные лица из Абхазии покинули Грузию, выехав в разные страны на заработки.
Теперь возникла проблема, связанная с получением ими гражданства Грузии в случае такого желания со стороны переселенцев.
Теперь возникла проблема, связанная с получением ими гражданства Грузии в случае такого желания со стороны переселенцев.
Как заявляли участники акции, вынужденные переселенцы сегодня должны сдавать, как и все остальные, экзамены по грузинскому языку и истории, а также проходить другие процедуры.
Как заявляли участники акции, вынужденные переселенцы сегодня должны сдавать, как и все остальные, экзамены по грузинскому языку и истории, а также проходить другие процедуры.
В организации "Переселенцы для переселенцев" считают, что получение гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами должно быть максимально упрощено.
В организации "Переселенцы для переселенцев" считают, что получение гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами должно быть максимально упрощено.
Каждый грузин-эмигрант, который любит свою Родину, должен иметь право в упрощенном порядке получить гражданство, считают в организации.
Каждый грузин-эмигрант, который любит свою Родину, должен иметь право в упрощенном порядке получить гражданство, считают в организации.
Переселенцы требуют от властей страны разработать законопроект по упрощению восстановления гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами.
Переселенцы требуют от властей страны разработать законопроект по упрощению восстановления гражданства Грузии вынуждено перемещенными лицами.
Участники таких акций надеются, что все грузины, которые любят страну, получат возможность стать гражданами своей Родины.
Участники таких акций надеются, что все грузины, которые любят страну, получат возможность стать гражданами своей Родины.
Услышат ли власти требования протестующих, покажет время.
Услышат ли власти требования протестующих, покажет время.