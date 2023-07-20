https://sputnik-georgia.ru/20230720/grazhdanstvo-gruzii-pereselentsy-emigranty-prosyat-vlasti-o-pomoschi---foto-279782224.html

Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото

Гражданство Грузии: переселенцы-эмигранты просят власти о помощи – фото

Проблема получения гражданства Грузии вынужденными переселенцами, находящимися в эмиграции, оказалась в повестке дня – теперь они проводят в Тбилиси акции... 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T13:05+0400

2023-07-20T13:05+0400

2023-07-20T13:11+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

акции протеста

гражданство грузии

гражданство

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279779606_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_45e636033973436a02786df46e8da755.jpg

Акции проводит организация "Переселенцы для переселенцев". Представители этой организации считают, что гражданство Грузии в упрощенном порядке надо давать всем грузинам, находящимся за границей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, гражданство грузии, гражданство, беженцы, фото