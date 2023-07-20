https://sputnik-georgia.ru/20230720/mezhdunarodnyy-festival-muzyki-i-iskusstv-pod-patronazhem-yunesko-proydet-v-batumi-279777430.html

Международный фестиваль музыки и искусств под патронажем ЮНЕСКО пройдет в Батуми

Международный фестиваль музыки и искусств под патронажем ЮНЕСКО пройдет в Батуми

Batumi Black Sea Music and Art Festival пройдет с 30 сентября по 8 октября 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T11:22+0400

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культура

новости

элисо болквадзе

юнеско

батуми

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Юбилейный, десятый по счету Батумский международный фестиваль классической музыки и искусств (Batumi Black Sea Music and Art Festival) отметят масштабными мероприятиями с 30 сентября по 8 октября, сказала основательница фестиваля, председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе. Фестиваль Batumi Black Sea Music and Art Festival был основан известной грузинской пианисткой, послом доброй воли ЮНЕСКО Элисо Болквадзе в 2013 году. Это единственное культурное мероприятие в Грузии, которое проходит под высоким патронажем ЮНЕСКО. Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest>>Пока список участников фестиваля не опубликован, однако Болквадзе отмечает, что гостей мероприятия ждут интересные выступления, а юных пианистов – мастер-классы. Уже анонсировано, что на фестивале будут представлены посольства таких стран, как Азербайджан, Армения, Бразилия и Франция, что Болквадзе назвала "одной из составляющих культурной дипломатии в рамках фестиваля". Интересно, что фестиваль раньше носил другое название – Batumi Music Fest. Решение переименовать мероприятие принадлежит Элисо Болквадзе. Так называемый ребрендинг был проведен для увеличения значимости и масштабности мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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