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Международный фестиваль музыки и искусств под патронажем ЮНЕСКО пройдет в Батуми
Международный фестиваль музыки и искусств под патронажем ЮНЕСКО пройдет в Батуми
Batumi Black Sea Music and Art Festival пройдет с 30 сентября по 8 октября 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T11:22+0400
2023-07-20T11:22+0400
2023-07-20T11:54+0400
культура
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элисо болквадзе
юнеско
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Юбилейный, десятый по счету Батумский международный фестиваль классической музыки и искусств (Batumi Black Sea Music and Art Festival) отметят масштабными мероприятиями с 30 сентября по 8 октября, сказала основательница фестиваля, председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе. Фестиваль Batumi Black Sea Music and Art Festival был основан известной грузинской пианисткой, послом доброй воли ЮНЕСКО Элисо Болквадзе в 2013 году. Это единственное культурное мероприятие в Грузии, которое проходит под высоким патронажем ЮНЕСКО. Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest>>Пока список участников фестиваля не опубликован, однако Болквадзе отмечает, что гостей мероприятия ждут интересные выступления, а юных пианистов – мастер-классы. Уже анонсировано, что на фестивале будут представлены посольства таких стран, как Азербайджан, Армения, Бразилия и Франция, что Болквадзе назвала "одной из составляющих культурной дипломатии в рамках фестиваля". Интересно, что фестиваль раньше носил другое название – Batumi Music Fest. Решение переименовать мероприятие принадлежит Элисо Болквадзе. Так называемый ребрендинг был проведен для увеличения значимости и масштабности мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, элисо болквадзе, юнеско, батуми
культура, новости, элисо болквадзе, юнеско, батуми
Международный фестиваль музыки и искусств под патронажем ЮНЕСКО пройдет в Батуми
11:22 20.07.2023 (обновлено: 11:54 20.07.2023)
Batumi Black Sea Music and Art Festival пройдет с 30 сентября по 8 октября
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Юбилейный, десятый по счету Батумский международный фестиваль классической музыки и искусств (Batumi Black Sea Music and Art Festival) отметят масштабными мероприятиями с 30 сентября по 8 октября, сказала основательница фестиваля, председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.
Фестиваль Batumi Black Sea Music and Art Festival был основан известной грузинской пианисткой, послом доброй воли ЮНЕСКО Элисо Болквадзе в 2013 году. Это единственное культурное мероприятие в Грузии, которое проходит под высоким патронажем ЮНЕСКО.
Пока список участников фестиваля не опубликован, однако Болквадзе отмечает, что гостей мероприятия ждут интересные выступления, а юных пианистов – мастер-классы.
Уже анонсировано, что на фестивале будут представлены посольства таких стран, как Азербайджан, Армения, Бразилия и Франция, что Болквадзе назвала "одной из составляющих культурной дипломатии в рамках фестиваля".
"Считаю, что фестиваль – это очень важная международная платформа, из-за чего, например, Батуми получил статус творческого города ЮНЕСКО. Потому что именно в этом городе проходит множество мероприятий, и одно из них – Батумский черноморский международный фестиваль", – сказала Болквадзе в эфире телеканала "Имеди".
Интересно, что фестиваль раньше носил другое название – Batumi Music Fest. Решение переименовать мероприятие принадлежит Элисо Болквадзе. Так называемый ребрендинг был проведен для увеличения значимости и масштабности мероприятия.