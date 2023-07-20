https://sputnik-georgia.ru/20230720/polsha-dolzhna-razveyat-podozreniya-a-ne-vozmuschatsya---papuashvili-o-situatsii-s-saakashvili-279953104.html

Польша должна развеять подозрения, а не возмущаться – Папуашвили о ситуации с Саакашвили

Польша должна развеять подозрения, а не возмущаться – Папуашвили о ситуации с Саакашвили

МИД Польши не объяснил действия врача, который тайно хотел вынести биоматериал после осмотра осужденного экс-президента Грузии 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T16:28+0400

2023-07-20T16:28+0400

2023-07-20T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правительство Польши должно не предъявлять претензии, а развеять подозрение, что польский врач пытался тайно пронести биоматериалы экс-президента Михаила Саакашвили из клиники "Вивамеди", чтобы фальсифицировать анализы, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. МИД Польши 19 июля опубликовал заявление, в котором говорится, что решение опубликовать запись обыска польского врача, а также ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии в связи с инцидентом с биоматериалами Саакашвили, противоречат принципам хорошего сотрудничества, учитывая, что это был непредумышленный инцидент. "Факт, что поступок группы (врачей – ред.), представленной польским правительством, породил разумное подозрение, что, возможно, была задумана фальсификация анализа, исходя из того сценария, который мы видели до этого. Соответственно, на польском правительстве теперь лежит бремя доказательства, чтобы это подозрение развеять, а не предъявлять претензии, почему, оказывается, у палаты была камера и так далее", – заявил Папуашвили. По словам спикера, во вчерашнем заявлении МИД Польши не было никаких разъяснений, и даже не было попытки развеять сомнения. По словам спикера, в итоге выяснилось, что приезд польских врачей был проллобирован, и стало известно, какие силы задействованы в этом. Накануне Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД>>Как подчеркнул Папуашвили, вскоре после инцидента МИД Грузии обратился в посольство Польши за разъяснениями, однако заместитель посла заявил, что не владеет информацией. После этого его попросили пройти консультации в польским правительством, затем последовало заявление МИД.Дипломатическое разбирательство Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля обратился с просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства Польши в связи с инцидентом с польским врачом. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>В понедельник, 17 июля, министр иностранных дел Грузии провел встречу с и. о. посла Польши Мариуш Петр Жаком. В МИД Грузии заявили, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс. В ответ польский дипломат заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение врача. Страсти вокруг СаакашвилиС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, польша, шалва папуашвили, рати брегадзе, европарламент, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, сша, политика