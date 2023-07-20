https://sputnik-georgia.ru/20230720/skandal-s-biomaterialami-saakashvili-glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-zayavlenie-mid-polshi-279782693.html

Скандал с биоматериалами Саакашвили: глава Минюста Грузии ответил на заявление МИД Польши

Скандал с биоматериалами Саакашвили: глава Минюста Грузии ответил на заявление МИД Польши

Тбилиси выразил недовольство реакцией польского МИД 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T13:21+0400

2023-07-20T13:21+0400

2023-07-20T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Власти Грузии не согласны с содержанием заявления МИД Польши и будут думать о дальнейшем правовом реагировании в связи с попыткой польского врача тайно вынести биоматериалы осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. МИД Польши в среду опубликовал заявление, в котором говорится, что решение опубликовать запись обыска польского врача, а также ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии в связи с инцидентом с биоматериалами Саакашвили противоречат принципам хорошего сотрудничества, учитывая, что это был непредумышленный инцидент. По словам главы Минюста, заявление выражало недовольство к Специальной пенитенциарной службе, которая обнародовала кадры."Что касается сотрудничества, то это двустороннее, односторонней дружбы и сотрудничества не существует… Но с их стороны не было предпринято соответствующего шага, и, соответственно, их просьба о дальнейшем допуске этого врача с нашей стороны не будет разделена", – отметил он. Однако власти Грузии останутся верны обещанию, которое заключалось в том, чтобы дать Саакашвили возможность привезти в Грузию любого иностранного врача из любой зарубежной клиники, которого он пожелает, подчеркнул Брегадзе. "Отныне у семьи снова будет возможность привезти иностранного врача, однако наше сотрудничество с этой группой врачей больше не будет продолжаться, потому что это соглашение было нарушено с их стороны и поведение этого врача совершенно не соответствовало как этическим, так и правовым нормам", – отметил Брегадзе. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>При этом глава Минюста не исключил, что за инцидентом может последовать правовое реагирование. "Мы дали польским врачам возможность четко зафиксировать свою позицию. Исходя из того, что они не воспользовались этой возможностью, будем думать о дальнейшем правовом реагировании", – отметил Брегадзе. Между тем в заявлении МИД Польши сказано, что ни инцидент с биоматериалами Саакашвили, ни его выявление грузинскими властями не повлияют на оценку состояния здоровья пациента.Дипломатическое разбирательство Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля обратился с просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства Польши в связи с инцидентом с польским врачом. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: Брегадзе осудил решение Зеленского>>В понедельник, 17 июля, министр иностранных дел Грузии провел встречу с и. о. посла Польши Мариуш Петр Жаком. В МИД Грузии заявили, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс. В ответ польский дипломат заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение врача. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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