https://sputnik-georgia.ru/20230721/kakogo-chisla-uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-tserkovnyy-kalendar-280095538.html

Какого числа Успение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Какого числа Успение Пресвятой Богородицы 2023? Церковный календарь

Успение Пресвятой Богородицы – один из главных праздников церковного календаря, который ежегодно празднуют в августе 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T22:27+0400

2023-07-21T22:27+0400

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В день земной кончины Богородицы верующие торжествуют победу вечной жизни над смертью. Какого числа отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2023-м по церковному календарю читайте в Sputnik Грузия. Успение Пресвятой Богородицы Церковное предание повествует, что Богородица после вознесения Спасителя провела остаток земной жизни в молитвах в Иерусалиме, проповедуя христианство, исцеляя больных и утешая страждущих. Богородица часто молилась у Гроба Господня в Гефсиманском саду. Однажды во время молитвы Божья Матерь увидела Архангела Гавриила, который сообщил ей, что через три дня ее земная жизнь окончится. Пресвятая Богородица, обрадовавшись, стала готовиться к своей кончине, и когда пришло время перейти из земной жизни в вечную, Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, и Богоматерь предала душу без всякого телесного страдания в руки Своего Сына и Бога. Согласно воле Богородицы, Ее тело апостолы погребли в пещере в Гефсимании, между могилами родителей Девы Марии и Иосифа Обручника, и три дня молились у входа. Фома, опоздавший на погребение, попросил открыть пещеру, чтобы поклониться праху Богородицы, но тела там не обнаружил. Так все уверились, что Господь вместе с телом вознес Богоматерь на небо. Существует множество версий о том, сколько лет было Богородице на момент успения. Вероятнее всего, Богоматерь скончалась примерно в 57 году, прожив около 72 лет. Церковный календарь По церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы православные ежегодно отмечают 28 августа. Христиане стали отмечать Успение Пресвятой Богородицы примерно с V века, когда сформировался догмат о Богоматери. Празднику Успения предшествует Успенский пост, единственный пост, посвященный Божьей Матери. Его установили при патриархе Луке на Константинопольском соборе в XII веке. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2023-tserkovnyy-kalendar-279517551.html

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