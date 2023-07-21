https://sputnik-georgia.ru/20230721/mogut-li-tramvai-vernutsya-na-ulitsy-tbilisi--mnenie-eksperta-280015604.html

Могут ли трамваи вернуться на улицы Тбилиси – мнение эксперта

Могут ли трамваи вернуться на улицы Тбилиси – мнение эксперта

Трамваи перевозили пассажиров в Тбилиси вплоть до 2006 года 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T14:21+0400

2023-07-21T14:21+0400

2023-07-21T14:21+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Развитие наземного транспорта в Тбилиси, в частности современной сети трамваев, намного дешевле, по сравнению со строительством новых линий метро, заявил представитель международной консалтинговой компании MOTT MACDONALD Марк Селин в эфире медиаплатформы BMG. Еще в 2019 году мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в столице проведут специальное исследование по вопросам транспорта, в котором среди прочего изучат перспективу появления на улицах столицы трамвая и новых станций метро. Позже, в 2022 году, он не исключил возвращения трамваев на улицы Тбилиси, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Причина – большая затратность проекта. По его словам, с развитием наземного транспорта будет возможность связать друг с другом и развивать пути, имеющие общественное значение. По его словам, инвестируя в метро удастся покрыть меньший километраж. Перегруженность метро стала серьезной проблемой для Тбилиси в последние годы, хотя тбилисская мэрия не думает о добавлении новых станций метро на данном этапе по причине высокой стоимости проекта. "Все возможно" – Каладзе не исключает появления трамвая в Тбилиси>>Согласно международному опыту, строительство однокилометрового метротоннеля стоит не менее 80-100 миллионов долларов. Однако эта цифра условна и зависит от глубины тоннеля, а также от геологического строения горных пород, подземных вод и надземных коммуникаций, оказывающих существенное влияние на стоимость. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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