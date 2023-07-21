https://sputnik-georgia.ru/20230721/ne-vizhu-perspektivy--deputat-gruzinskoy-mechty-ob-obedinenie-byvshikh-soratnikov-280020411.html

Не вижу перспективы – депутат "Грузинской мечты" об объединении бывших соратников

Не вижу перспективы – депутат "Грузинской мечты" об объединении бывших соратников

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, ранее заявила оппозиционный... 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T16:36+0400

2023-07-21T16:36+0400

2023-07-21T16:38+0400

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георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Объединение покинувших ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" политиков бесперспективно, так как у них не будет электоральной поддержки, заявил депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе.Лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия ранее заявила, что бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года. По мнению Беселия, должна появиться альтернатива "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".С политической точки зрения это не будет той платформой, которая может рассчитывать на большую и серьезную поддержку, тем более на фоне существования крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".По его словам, несмотря на уход отдельных политиков из партии, на состав электората "Грузинской мечты" это фактически не повлияло.Поддержка и симпатия к "Грузинской мечте" со стороны общественности определяется не единством отдельных фигур, просто механическим единством, а другими обстоятельствами, добавил депутат.Бывшие члены "Грузинской мечты" создадут коалицию с партией Гахария к выборам?>>Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года, после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, эка беселия, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024