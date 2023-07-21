https://sputnik-georgia.ru/20230721/byvshie-chleny-gruzinskoy-mechty-mogut-sozdat-koalitsiyu-s-partiey-gakhariya-pered-vyborami-279993489.html
Бывшие члены "Грузинской мечты" могут создать коалицию с партией Гахария перед выборами?
Бывшие члены "Грузинской мечты" могут создать коалицию с партией Гахария перед выборами?
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T11:50+0400
2023-07-21T11:50+0400
2023-07-21T12:21+0400
политика
грузия
новости
эка беселия
георгий гахария
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249504806_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_440712ff1f0c395e16c1504610b2d352.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия. Покинувший ряды парящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. По словам Беселия, по этому вопросу она проводит консультации со всеми.Беселия считает вполне естественным процессом создание новых политических конфигураций и попытку части оппозиции думать о расширении, поскольку приближаются выборы.Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>Накануне о создании коалиции перед парламентскими выборами осенью 2024 года объявили лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели". Однако, по мнению Беселия, должна появиться альтернатива другого типа. Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года, после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/14/249504806_772:68:2921:1680_1920x0_80_0_0_c5a9158fcb30b2ddb5fa04c2ee1d05e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, эка беселия, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
политика, грузия, новости, эка беселия, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Бывшие члены "Грузинской мечты" могут создать коалицию с партией Гахария перед выборами?
11:50 21.07.2023 (обновлено: 12:21 21.07.2023)
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия.
Покинувший ряды парящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны.
"Можем думать о какой-то альтернативе – бывшие члены "Мечты", которые покинули эту партию из-за того, что им не нравится то, что сегодня происходит в стране… У меня также очень хорошие отношения с Георгием Гахария. Я вижу его как политика, который может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию", – заявила Беселия.
По словам Беселия, по этому вопросу она проводит консультации со всеми.
"Пока у нас есть только мнения, видение, мы рассматриваем версии и возможности. Посмотрим, что получится. Я просто поделилась с вами с рабочим процессом на уровне идеи, и посмотрим, что из этого получится", – заявила Беселия в эфире телеканала PalitraNews.
Беселия считает вполне естественным процессом создание новых политических конфигураций и попытку части оппозиции думать о расширении, поскольку приближаются выборы.
Накануне о создании коалиции перед парламентскими выборами осенью 2024 года объявили лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели".
"Я думаю, что самой худшей версией было бы, что мы должны исключить, чтобы не было два выбора – "Грузинская мечта" и "Нацдвижение". Возможно, не будет только "Нацдвижение" и "Стратегии Агмашенебели", и будет еще одна альтернатива, которая в прошлом связана с "Нацдвижением", – отметила Беселия.
Однако, по мнению Беселия, должна появиться альтернатива другого типа.
"Например, как Гахария и те политические группы или политики, которые не имеют связи с "Нацдвижением" в прошлом. Я знаю одно, я не буду и не смогу быть с "Нацдвижениеим", а остальное не знаю, какая будет конфигурация", – заявила Баселия.
Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года, после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.