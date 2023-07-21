https://sputnik-georgia.ru/20230721/byvshie-chleny-gruzinskoy-mechty-mogut-sozdat-koalitsiyu-s-partiey-gakhariya-pered-vyborami-279993489.html

Бывшие члены "Грузинской мечты" могут создать коалицию с партией Гахария перед выборами?

Бывшие члены "Грузинской мечты" могут создать коалицию с партией Гахария перед выборами?

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T11:50+0400

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георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия. Покинувший ряды парящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. По словам Беселия, по этому вопросу она проводит консультации со всеми.Беселия считает вполне естественным процессом создание новых политических конфигураций и попытку части оппозиции думать о расширении, поскольку приближаются выборы.Первая коалиция к выборам в Грузии – две оппозиционные партии объединились>>Накануне о создании коалиции перед парламентскими выборами осенью 2024 года объявили лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели". Однако, по мнению Беселия, должна появиться альтернатива другого типа. Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года, после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, эка беселия, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии