https://sputnik-georgia.ru/20230721/primety-na-ilin-den-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-280037974.html

Приметы на Ильин день: что нельзя делать в народный праздник

Приметы на Ильин день: что нельзя делать в народный праздник

Народный праздник Ильин день отмечают 2 августа – православная церковь в этот день поминает святого Илию, одного из величайших пророков Ветхого Завета 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T21:08+0400

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После принятия христианства образ пророка – повелителя молний – заменил бога-громовержца Перуна, которого почитали древние славяне, поэтому с праздником связано много примет и поверий. Какие приметы связаны с народным праздником и что нельзя делать в Ильин день, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? В Ильин день по народным приметам нельзя заниматься хозяйственными делами – делать уборку в доме или работать в огороде. Плохая примета заниматься в народный праздник рукоделием, поэтому нельзя 2 августа шить, вышивать или вязать. Нельзя в Ильин день злоупотреблять алкоголем, сквернословить и дебоширить – праздник желательно провести с открытым сердцем и добрыми мыслями. В Ильин день нельзя ловить и есть рыбу – это плохая примета, сулящая проблемы и неприятности. По народным приметам в праздник нельзя ругаться и кричать, стоя под деревом – в старину верили, что в Ильин день молния может поразить грешника. Нельзя также 2 августа обижать людей, тем более родных и близких. Нельзя в Ильин день стоять на перекрестках, где собирается нечисть – это плохая примета, нарушителя злые силы будут преследовать долго. По народным приметам купаться со 2 августа в открытых водоемах нельзя, так как озера и реки после Ильина дня кишат бесконтрольной нечистью, следовательно, можно утонуть или нахвататься разных заболеваний. Выгонять домашнюю скотину в Ильин день на луг нельзя – по приметам змеи в народный праздник выползают из своих нор и могут ее ужалить. Народные приметы Ильин день начинали праздновать накануне – пекли обрядовое печенье и с помощью разных ритуалов и обрядов старались защитить себя от болезни и сглаза, а дом – от молнии и града. Дождь на Ильин день – это хорошая примета, обещающая богатый урожай и мало пожаров. Поэтому святого просили даровать в праздник дождь. В старину верили, что на Ильин день нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, превращается в различных зверей – собак, кошек, лисиц, волков, зайцев и так далее. Поэтому в Ильин день животных в помещение не впускали, чтобы не навести молнию на дом. В Ильин день начинался охотничий сезон, и если удавалось добыть в праздник волка – это явная примета, что удача весь сезон будет сопутствовать. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230711/ilin-den-2023-kakogo-chisla-otmechayut-narodnyy-prazdnik-279475817.html

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