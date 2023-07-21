https://sputnik-georgia.ru/20230721/rtveli-2023-gruziya-gotovitsya-k-sboru-vinograda-280098120.html
Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда
Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда
Государство просубсидирует виноград на сумму в размере 20 тетри, и цена одного килограмма белого винограда составит не менее 90 тетри 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T23:56+0400
2023-07-21T23:56+0400
2023-07-22T00:12+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Государство будет субсидировать ртвели и в 2023 году, что позволит фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили состоялось подготовительное совещание к Ртвели текущего года, на котором были намечены конкретные шаги по организованной уборке урожая винограда. Как отметил премьер, важно, чтобы виноградари могли продавать свой урожай по хорошей цене и еще более усилить динамику стабильного развития сектора виноградарства и виноделия последних лет. На встрече было отмечено, в связи с климатическими условиями ожидается, что часть урожая винограда в этом году будет ненадлежащего качества. По решению правительства госкомпании также примут поврежденный виноград, соответственно, нереализованного урожая у фермеров не останется. Как отметил глава Минсельхоза Отар Шамугия, важно, что экспорт вина растет, в прошлом году темпы роста составили до 30%, и в этом году тоже за шесть месяцев у страны очень высокий рост в этом направлении. Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023 >>По словам Шамугия, наряду с экспортом вина увеличивается и спрос на качественный виноград. В 2022 году экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира, что является рекордом в истории независимой Грузии. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, рача, отар шамугия , ираклий гарибашвили, кахети, вино и виноделие грузии
грузия, экономика, новости, рача, отар шамугия , ираклий гарибашвили, кахети, вино и виноделие грузии
Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда
23:56 21.07.2023 (обновлено: 00:12 22.07.2023)
Государство просубсидирует виноград на сумму в размере 20 тетри, и цена одного килограмма белого винограда составит не менее 90 тетри
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Государство будет субсидировать ртвели и в 2023 году, что позволит фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили состоялось подготовительное совещание к Ртвели текущего года, на котором были намечены конкретные шаги по организованной уборке урожая винограда.
"Государство просубсидирует виноград на сумму в размере 20 тетри, и цена одного килограмма белого винограда составит не менее 90 тетри", – говорится в сообщении.
Как отметил премьер, важно, чтобы виноградари могли продавать свой урожай по хорошей цене и еще более усилить динамику стабильного развития сектора виноградарства и виноделия последних лет.
На встрече было отмечено, в связи с климатическими условиями ожидается, что часть урожая винограда в этом году будет ненадлежащего качества. По решению правительства госкомпании также примут поврежденный виноград, соответственно, нереализованного урожая у фермеров не останется.
Как отметил глава Минсельхоза Отар Шамугия, важно, что экспорт вина растет, в прошлом году темпы роста составили до 30%, и в этом году тоже за шесть месяцев у страны очень высокий рост в этом направлении.
По словам Шамугия, наряду с экспортом вина увеличивается и спрос на качественный виноград.
В 2022 году экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира, что является рекордом в истории независимой Грузии.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.