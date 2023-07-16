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Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023
Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023
Винный завод "Мелитон" получил софинансирование в размере 300 тысяч лари от Агентства развития села 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T12:45+0400
2023-07-16T12:45+0400
2023-07-16T13:35+0400
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ираклий гарибашвили
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил винный завод "Мелитон" в Амбролаури, который перерабатывает до 100 тонн винограда за сезон, сообщает пресс-служба администрации правительства. Глава правительства Грузии накануне совершил поездку в регион Рача-Лечхуми и Земо Сванети, где знакомился с реализацией инфраструктурных проектов, а также программ госфинансирования фермеров. Винный завод "Мелитон" получил софинансирование в размере 300 тысяч лари от Агентства развития села, а также льготный агрокредит в размере 450 тысяч лари. Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари >>На родине легендарной "Хванчкары" в Раче сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.Фермерам в Грузии выдадут кредиты на сумму более одного миллиарда лари >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.За десять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей, существующих в отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, рача, амбролаури, ираклий гарибашвили, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, рача, амбролаури, ираклий гарибашвили, вино и виноделие грузии
Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023
12:45 16.07.2023 (обновлено: 13:35 16.07.2023)
Винный завод "Мелитон" получил софинансирование в размере 300 тысяч лари от Агентства развития села
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил винный завод "Мелитон" в Амбролаури, который перерабатывает до 100 тонн винограда за сезон, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Глава правительства Грузии накануне совершил поездку в регион Рача-Лечхуми и Земо Сванети, где знакомился с реализацией инфраструктурных проектов, а также программ госфинансирования фермеров.
Винный завод "Мелитон" получил софинансирование в размере 300 тысяч лари от Агентства развития села, а также льготный агрокредит в размере 450 тысяч лари.
На родине легендарной "Хванчкары" в Раче сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.
Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.
За десять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей, существующих в отрасли.