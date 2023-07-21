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Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании
Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании
В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе 21.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Британии задержали разыскиваемого за убийство молодого парня в Аджарии, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый был задержан в Великобритании 18 июля и отправлен в предъэкстрадиционное заключение на основании запроса грузинского ведомства. В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе. Суд отправил его заочно в предварительное заключение, так как тот покинул страну еще до раскрытия дела. Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина &gt;&gt;По версии следствия, он сначала во время ссоры ударил того ножом, от чего молодой человек скончался на месте.После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке. Сотрудники полиции задержали трех сообщников обвиняемого. Одного обвиняют в сокрытии преступления, а двоих – в несообщении о преступлении. Все они находятся с мая в предварительном заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, аджария, великобритания, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, аджария, великобритания, генеральная прокуратура грузии

Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании

20:22 21.07.2023 (обновлено: 20:30 21.07.2023)
CC BY 2.0 / CGP Grey / 2010-05-14T10ლონდონის პოლიცია
ლონდონის პოლიცია - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
CC BY 2.0 / CGP Grey / 2010-05-14T10
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В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Британии задержали разыскиваемого за убийство молодого парня в Аджарии, сообщает Генпрокуратура Грузии.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый был задержан в Великобритании 18 июля и отправлен в предъэкстрадиционное заключение на основании запроса грузинского ведомства.
В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе. Суд отправил его заочно в предварительное заключение, так как тот покинул страну еще до раскрытия дела.
Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина >>
По версии следствия, он сначала во время ссоры ударил того ножом, от чего молодой человек скончался на месте.
После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке.
Сотрудники полиции задержали трех сообщников обвиняемого. Одного обвиняют в сокрытии преступления, а двоих – в несообщении о преступлении. Все они находятся с мая в предварительном заключении.
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