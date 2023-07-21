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Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании
Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании
В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Британии задержали разыскиваемого за убийство молодого парня в Аджарии, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый был задержан в Великобритании 18 июля и отправлен в предъэкстрадиционное заключение на основании запроса грузинского ведомства. В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе. Суд отправил его заочно в предварительное заключение, так как тот покинул страну еще до раскрытия дела. Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина >>По версии следствия, он сначала во время ссоры ударил того ножом, от чего молодой человек скончался на месте.После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке. Сотрудники полиции задержали трех сообщников обвиняемого. Одного обвиняют в сокрытии преступления, а двоих – в несообщении о преступлении. Все они находятся с мая в предварительном заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, великобритания, генеральная прокуратура грузии
Убийство в Аджарии – обвиняемого задержали в Великобритании
20:22 21.07.2023 (обновлено: 20:30 21.07.2023)
В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Британии задержали разыскиваемого за убийство молодого парня в Аджарии, сообщает Генпрокуратура Грузии.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый был задержан в Великобритании 18 июля и отправлен в предъэкстрадиционное заключение на основании запроса грузинского ведомства.
В Грузи задержанного обвиняют в умышленном убийстве 20-летнего мужчины 18 мая в Кобулетском районе. Суд отправил его заочно в предварительное заключение, так как тот покинул страну еще до раскрытия дела.
По версии следствия, он сначала во время ссоры ударил того ножом, от чего молодой человек скончался на месте.
После обвиняемый в убийстве вместе с еще одним молодым человеком положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке.
Сотрудники полиции задержали трех сообщников обвиняемого. Одного обвиняют в сокрытии преступления, а двоих – в несообщении о преступлении. Все они находятся с мая в предварительном заключении.