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В Грузии обновят исторические районы в Кутаиси и Телави

В Грузии обновят исторические районы в Кутаиси и Телави

Проект предусматривает развитие крепости "Батонис цихе" и его окрестностей в Телави, а также исторического района в Кутаиси 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Фонд муниципального развития объявил тендер на проекты восстановления исторической части городов Телави (регион Кахети) и Кутаиси (регион Имерети) в рамках госпрограммы развития городов и курортов Грузии, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры. Согласно решению правительства, в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят один миллиард лари (390 миллионов долларов). В программу включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры. На первом этапе программы в 2023 году планируется выделить 200 миллионов лари. В рамках программы тендеры будут поэтапно объявляться и в других отобранных локациях. Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям >>В частности, будет обновлена историческая часть Боржоми и Центральный парк. Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди, будет отреставрирован ботанический сад Кутаиси, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела. Программа предусматривает обновление исторической части муниципалитетов Казбеги, Бакуриани и Местия и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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