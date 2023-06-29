https://sputnik-georgia.ru/20230629/programma-razvitiya-gorodov-i-kurortov-gruzii-predstavlena-stroitelyam-279107279.html
Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям
Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям
В Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T22:55+0400
2023-06-29T22:55+0400
2023-06-29T22:55+0400
грузия
новости
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фонд муниципального развития
инвестиции
строительство
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе предоставил представителям строительных и архитектурных компаний информацию о новой программе развития городов и курортов на Дне открытых дверей в Тбилиси. По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари (384 миллиона долларов). По информации ведомства, активное участие и конкуренция компаний важны для эффективной реализации программы. "Принять участие в тендере сможет любая опытная архитектурная организация, которая по масштабу будет иметь опыт проведения подобных работ", - заявил Табидзе в эфире Первого канала. По его словам, под масштабом подразумевается то, что, поскольку строительные работы будут многопрофильными, архитектурная организация должна начать работу над масштабным генеральным планом и концепцией развития согласно соответствующему генеральному плану. Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии >>Что касается строительной части, как отметил Табидзе, опыт строительства должен быть у многопрофильной компании. Объявление тендера запланировано на начало июля. Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Проект на миллиард – министр рассказал о развитии курортов в Грузии >>В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк; Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера; Будет построен новый бульвар в Зугдиди; Будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили; В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела; Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани и Местиа и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, инвестиции, строительство
грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, инвестиции, строительство
Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям
В Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе предоставил представителям строительных и архитектурных компаний информацию о новой программе развития городов и курортов на Дне открытых дверей в Тбилиси.
По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари (384 миллиона долларов).
"Доступность деталей программы и объявляемых тендеров, включая процедуры, позволит заинтересованным компаниям своевременно и лучше подготовиться к тендерам", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, активное участие и конкуренция компаний важны для эффективной реализации программы.
"Принять участие в тендере сможет любая опытная архитектурная организация, которая по масштабу будет иметь опыт проведения подобных работ", - заявил Табидзе в эфире Первого канала.
По его словам, под масштабом подразумевается то, что, поскольку строительные работы будут многопрофильными, архитектурная организация должна начать работу над масштабным генеральным планом и концепцией развития согласно соответствующему генеральному плану.
Что касается строительной части, как отметил Табидзе, опыт строительства должен быть у многопрофильной компании. Объявление тендера запланировано на начало июля.
Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры.
В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари.
В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк; Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера; Будет построен новый бульвар в Зугдиди; Будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили; В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела;
Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани и Местиа и создание новых центров притяжения.