https://sputnik-georgia.ru/20230629/programma-razvitiya-gorodov-i-kurortov-gruzii-predstavlena-stroitelyam-279107279.html

Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям

Программа развития городов и курортов Грузии представлена строителям

В Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T22:55+0400

2023-06-29T22:55+0400

2023-06-29T22:55+0400

грузия

новости

экономика

фонд муниципального развития

инвестиции

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1d/279107077_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_c9f52c2d3b3b40cf8dc39d47920df1f0.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе предоставил представителям строительных и архитектурных компаний информацию о новой программе развития городов и курортов на Дне открытых дверей в Тбилиси. По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари (384 миллиона долларов). По информации ведомства, активное участие и конкуренция компаний важны для эффективной реализации программы. "Принять участие в тендере сможет любая опытная архитектурная организация, которая по масштабу будет иметь опыт проведения подобных работ", - заявил Табидзе в эфире Первого канала. По его словам, под масштабом подразумевается то, что, поскольку строительные работы будут многопрофильными, архитектурная организация должна начать работу над масштабным генеральным планом и концепцией развития согласно соответствующему генеральному плану. Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии >>Что касается строительной части, как отметил Табидзе, опыт строительства должен быть у многопрофильной компании. Объявление тендера запланировано на начало июля. Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Проект на миллиард – министр рассказал о развитии курортов в Грузии >>В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк; Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера; Будет построен новый бульвар в Зугдиди; Будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили; В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела; Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани и Местиа и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, инвестиции, строительство