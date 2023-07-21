https://sputnik-georgia.ru/20230721/v-gruzii-prodolzhayut-uzakonivat-zhilploschad-vynuzhdennym-pereselentsam-280021115.html

В Грузии продолжают узаконивать жилплощадь вынужденным переселенцам

В Грузии продолжают узаконивать жилплощадь вынужденным переселенцам

Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T16:59+0400

2023-07-21T16:59+0400

2023-07-21T17:24+0400

грузия

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общество

тбилиси

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шида картли

правительство грузии

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 367 семьям вынужденных переселенцев, проживающим в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Речь идет о 409 фактически занимаемых объектах недвижимости, в том числе жилых квартирах, и земле как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения. Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии "О приватизации государственной недвижимости в форме безвозмездной передачи права собственности". Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам в Тбилиси, Кутаиси, поселении Чхороцку, Шида Картли, Телави, Мцхета, Боржоми, Квемо Картли, Самегрело, Имерети, Батуми и Рача-Лечхуми. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям >>На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий – Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем: государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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