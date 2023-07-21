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В Грузии продолжают узаконивать жилплощадь вынужденным переселенцам
В Грузии продолжают узаконивать жилплощадь вынужденным переселенцам
Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии 21.07.2023, Sputnik Грузия
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жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 367 семьям вынужденных переселенцев, проживающим в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Речь идет о 409 фактически занимаемых объектах недвижимости, в том числе жилых квартирах, и земле как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения. Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии "О приватизации государственной недвижимости в форме безвозмездной передачи права собственности". Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам в Тбилиси, Кутаиси, поселении Чхороцку, Шида Картли, Телави, Мцхета, Боржоми, Квемо Картли, Самегрело, Имерети, Батуми и Рача-Лечхуми. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям &gt;&gt;На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий – Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем: государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, шида картли, правительство грузии, жилье для вынужденных переселенцев
грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, шида картли, правительство грузии, жилье для вынужденных переселенцев

В Грузии продолжают узаконивать жилплощадь вынужденным переселенцам

16:59 21.07.2023 (обновлено: 17:24 21.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerНовые жилые дома, которые строятся на проспекте Маршала Геловани
Новые жилые дома, которые строятся на проспекте Маршала Геловани - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь около 367 семьям вынужденных переселенцев, проживающим в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Речь идет о 409 фактически занимаемых объектах недвижимости, в том числе жилых квартирах, и земле как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения. Имущество будет узаконено переселенцам на основании постановления правительства Грузии "О приватизации государственной недвижимости в форме безвозмездной передачи права собственности".
Жилплощади, находящиеся в фактическом владении, узаконят вынужденным переселенцам в Тбилиси, Кутаиси, поселении Чхороцку, Шида Картли, Телави, Мцхета, Боржоми, Квемо Картли, Самегрело, Имерети, Батуми и Рача-Лечхуми.
Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям >>
На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий – Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем: государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.
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