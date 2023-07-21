https://sputnik-georgia.ru/20230721/yubiley-georgievskogo-traktata--v-gorode-georgievske-proydut-prazdnichnye-meropriyatiya--280023126.html

Юбилей Георгиевского трактата – в городе Георгиевске пройдут праздничные мероприятия

Юбилей Георгиевского трактата – в городе Георгиевске пройдут праздничные мероприятия

В Георгиевске, помимо круглого стола, посвященного 240-летию подписания трактата, состоится праздничный концерт 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Георгиевский трактат – соглашение, которое стало отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии, именно поэтому спустя 240 лет важно вспомнить о том, какую историческую важность нес в себе этот документ как для одной, так и для другой страны. Об этом заявила доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова. Эксперт рассказала о запланированных в Георгиевске праздничных мероприятиях в рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Георгиевский трактат – знаковое событие для истории России и Грузии>>По словам Шафрановой, 24 июля в Георгиевске пройдут праздничные мероприятия по случаю юбилея подписания Георгиевского трактата. Документ был подписан на территории крепости Георгиевск, на месте которой сейчас расположен одноименный город. По словам Шафрановой, особенно пышные торжества по поводу годовщины подписания Георгиевского трактата прошли в 1983 году в Москве, Тбилиси, Гори и других городах Грузии и России. В том же году в честь 200-летнего юбилея городу Георгиевску был вручен Орден дружбы народов, а также Георгиевск и Гори стали городами-побратимами, рассказала доцент истории. 24 июля в Георгиевске, помимо круглого стола, состоится праздничный концерт, посвященный 240-летию подписания трактата. Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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