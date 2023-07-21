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Юбилей Георгиевского трактата – в городе Георгиевске пройдут праздничные мероприятия
Юбилей Георгиевского трактата – в городе Георгиевске пройдут праздничные мероприятия
В Георгиевске, помимо круглого стола, посвященного 240-летию подписания трактата, состоится праздничный концерт 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Георгиевский трактат – соглашение, которое стало отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии, именно поэтому спустя 240 лет важно вспомнить о том, какую историческую важность нес в себе этот документ как для одной, так и для другой страны. Об этом заявила доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова. Эксперт рассказала о запланированных в Георгиевске праздничных мероприятиях в рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Георгиевский трактат – знаковое событие для истории России и Грузии>>По словам Шафрановой, 24 июля в Георгиевске пройдут праздничные мероприятия по случаю юбилея подписания Георгиевского трактата. Документ был подписан на территории крепости Георгиевск, на месте которой сейчас расположен одноименный город. По словам Шафрановой, особенно пышные торжества по поводу годовщины подписания Георгиевского трактата прошли в 1983 году в Москве, Тбилиси, Гори и других городах Грузии и России. В том же году в честь 200-летнего юбилея городу Георгиевску был вручен Орден дружбы народов, а также Георгиевск и Гори стали городами-побратимами, рассказала доцент истории. 24 июля в Георгиевске, помимо круглого стола, состоится праздничный концерт, посвященный 240-летию подписания трактата. Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, тбилиси, ставропольский край, грузино-российские отношения
Юбилей Георгиевского трактата – в городе Георгиевске пройдут праздничные мероприятия
17:43 21.07.2023 (обновлено: 17:54 21.07.2023)
В Георгиевске, помимо круглого стола, посвященного 240-летию подписания трактата, состоится праздничный концерт
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Георгиевский трактат – соглашение, которое стало отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии, именно поэтому спустя 240 лет важно вспомнить о том, какую историческую важность нес в себе этот документ как для одной, так и для другой страны.
Об этом заявила доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова. Эксперт рассказала о запланированных в Георгиевске праздничных мероприятиях в рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По словам Шафрановой, 24 июля в Георгиевске пройдут праздничные мероприятия по случаю юбилея подписания Георгиевского трактата. Документ был подписан на территории крепости Георгиевск, на месте которой сейчас расположен одноименный город.
"Исторически Ставропольский край стал мостиком между Россией и Грузией. Мы так и назвали мероприятие – "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы". 24 июля является знаковой для города Георгиевск датой, и мы отмечали ее всегда", – рассказала доцент.
По словам Шафрановой, особенно пышные торжества по поводу годовщины подписания Георгиевского трактата прошли в 1983 году в Москве, Тбилиси, Гори и других городах Грузии и России.
"В том году на Горийской улице города Георгиевска была установлена стела, исполненная Зурабом Церетели. Она и сейчас является украшением Георгиевска. Памятник российско-грузинской дружбы был установлен и в Тбилиси, в 1992 году он был уничтожен, а также всем известна арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге, которая по сей день является одним из самых посещаемых туристических мест", – подчеркнула Шафранова.
В том же году в честь 200-летнего юбилея городу Георгиевску был вручен Орден дружбы народов, а также Георгиевск и Гори стали городами-побратимами, рассказала доцент истории.
"Сам текст трактата, его последствия вызывают сейчас очень много вопросов как у граждан современной Грузии, так и у граждан России, особенно среди молодежи. Мы очень хотим диалога между учеными, историками, общественными деятелями, молодежью, журналистами. Мы вновь прочтем трактат, мы обсудим его пункты, и все это будет на нашем круглом столе", – рассказала Шафранова.
24 июля в Георгиевске, помимо круглого стола, состоится праздничный концерт, посвященный 240-летию подписания трактата.
"Меняется мир, меняется международная обстановка, меняются геополитические условия, и отношение к крупным знаковым событиям, таким как Георгиевский трактат, ставший отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии, становится вновь актуальным. Я думаю, что не было бы такого внимания именно к этому договору, если бы он не был знаковым для истории российско-грузинских отношений", – заявила Шафранова.
Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.