https://sputnik-georgia.ru/20230721/zhelayu-im-uspekhov---oppozitsioner-o-vozmozhnom-obedinenii-byvshikh-chlenov-gruzinskoy-mechty-280025291.html

Желаю им успехов – оппозиционер о возможном объединении бывших членов "Грузинской мечты"

Желаю им успехов – оппозиционер о возможном объединении бывших членов "Грузинской мечты"

В прошлом депутат Эка Беселия заявила, что экс-премьер Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским... 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T18:25+0400

2023-07-21T18:25+0400

2023-07-21T18:29+0400

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георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Оппозиционный депутат, один из лидеров партии "Гирчи" Яго Хвичия приветствует объединение политиков, которые покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия ранее заявила, что бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария может создать вокруг себя очень интересную конфигурацию к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года. По мнению Беселия, должна появиться альтернатива "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По мнению оппозиционера, те люди, которые разочаровались в "Грузинской мечте", а "Нацдвижение" не смогло пробудить в них трепет, должны стать избирателями "Гирчи". Хвичия отметил, что ему жалко голосов избирателей для партий, которые поспешно создаются перед выборами, чтобы "Грузинская мечта" не потеряла голоса. Между тем в соцсети на странице партии "За Грузию" появился пост, в котором написано, что они не намерены объединяться ни с одной партией к парламентским выборам.Бывшие члены "Грузинской мечты" создадут коалицию с партией Гахария к выборам?>>Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гахария создал партию "За Грузию" в мае 2021 года. В первых же своих выборах партия смогла показать третий результат и получила места почти во всех районных совещательных органах страны. Беселия покинула парламентское большинство и "Грузинскую мечту" на фоне судебного скандала. Ее отношения с коллегами по партии в конец испортились в декабре 2018 года после того, как Высший совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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