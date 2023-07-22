https://sputnik-georgia.ru/20230722/chast-abonentov-energo-pro-georgia-ostanetsya-bez-elektroenergii-280111909.html

Часть абонентов Energo-Pro Georgia останется без электроэнергии

Часть абонентов Energo-Pro Georgia останется без электроэнергии

Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T12:18+0400

2023-07-22T12:18+0400

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energo-pro georgia

душетский район

общество

новости

грузия

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia в пригородах Тбилиси будет временно ограничена в связи с плановыми восстановительными работами, говорится в сообщении компании. В частности, 23 июля с 05:00 до 09:00 подача электроэнергии будет временно ограничена для абонентов в селах Казбегского муниципалитета – Гвелети, Дариали, Ларс. Бесплатной электроэнергией обеспечат 400 семей вынужденных переселенцев на востоке Грузии >>>На следующий день, 24 июля, с 11:00 до 18:00 подачу электроэнергии ограничат для абонентов Душетского района в деревнях Абаносхеви, Чопорти, Булачаури, Цителсопели, Сетурни, Чумлисцизе, Закаткари, Сокуриани, Квешети, Джагмиани, Каишаурни, "Мта варцла", Арахвети и Гудаури. Как только восстановительные работы будут завершены, электроснабжение восстановится в обычном режиме, отмечают в компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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