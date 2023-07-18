https://sputnik-georgia.ru/20230718/besplatnoy-elektroenergiey-obespechat-400-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-na-vostoke-gruzii-279677404.html

Бесплатной электроэнергией обеспечат 400 семей вынужденных переселенцев на востоке Грузии

Бесплатной электроэнергией обеспечат 400 семей вынужденных переселенцев на востоке Грузии

Стоимость проекта составляет более 400 тысяч евро 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T16:57+0400

2023-07-18T16:57+0400

2023-07-18T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Новая солнечная электростанция, построенная в регионе Квемо Картли, обеспечит бесплатной электроэнергией 400 семей вынужденных переселенцев в селе Коди Тетрицкаройского муниципалитета, сообщает телеканал "Рустави 2". Мощность солнечной электростанции – 375 киловатт. Стоимость проекта – более 400 тысяч евро. Ее строительство началось год назад при поддержке правительства Литвы и литовской компании. Торговля и обновляемая энергия – что обсудил совет инвесторов в Грузии >>>"Это возобновляемая энергия, экологически чистая и безопасная. И самое главное, эта энергия будет поставляться населению совершенно бесплатно", – заявил глава районной администрации муниципалитета Эредви Отар Цотниашвили. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Первый такой аукцион уже успешно завершен, и выявлено 27 проектов-победителей по строительству гидро-, ветряных и солнечных электростанций. В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов >>>Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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