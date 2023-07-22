https://sputnik-georgia.ru/20230722/gruzinskiy-film-grazhdanin-svyatoy-stal-prizerom-festivalya-v-serbii-280126993.html
Грузинский фильм "Гражданин Святой" стал призером фестиваля в Сербии
Грузинский фильм "Гражданин Святой" стал призером фестиваля в Сербии
По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T20:02+0400
2023-07-22T20:02+0400
2023-07-22T20:02+0400
грузинское кино
кино
кино
триумф грузинского кино
грузинское кино
лаша халваши
тинатин каджришвили
сербия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/16/280126134_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bfb69672f0bbe385e910643731fc2736.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фильм режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин Святой" (Citizen Saint) стал призером XXX Европейского кинофестиваля Палича, который проходил в Сербии 15–21 июля, сообщается на сайте смотра. Грузинская картина была названа лучшей в программе "Параллели и встречи" (Parallels and Encounters). По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>В своей сатирической притче Каджришвили задается вопросом: во что именно хотят верить люди и имеют ли святые право на то, чтобы быть не просто неодушевленными символами, но и существовать, как живые люди?Главные роли в фильме, созданном при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши.Европейский кинофестиваль Палича (European Film Festival Palić) в настоящее время является одним из самых важных культурных событий в Сербии, наиболее значимым кинофестивалем в регионе и одним из немногих в мире полностью с европейским киноконтентом. Смотр призван представить самые качественные достижения современного европейского кино и развивать традиции авторского и художественного кинематографа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сербия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/16/280126134_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e44ba2b752e54212ae1265cdcbe8c861.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинское кино, кино, кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, лаша халваши, тинатин каджришвили, сербия, новости, грузия, культура, тбилиси
грузинское кино, кино, кино, триумф грузинского кино, грузинское кино, лаша халваши, тинатин каджришвили, сербия, новости, грузия, культура, тбилиси
Грузинский фильм "Гражданин Святой" стал призером фестиваля в Сербии
По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фильм режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин Святой" (Citizen Saint) стал призером XXX Европейского кинофестиваля Палича, который проходил в Сербии 15–21 июля, сообщается на сайте смотра.
Грузинская картина была названа
лучшей в программе "Параллели и встречи" (Parallels and Encounters).
По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.
В своей сатирической притче Каджришвили задается вопросом: во что именно хотят верить люди и имеют ли святые право на то, чтобы быть не просто неодушевленными символами, но и существовать, как живые люди?
Главные роли в фильме, созданном при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши.
Европейский кинофестиваль Палича (European Film Festival Palić) в настоящее время является одним из самых важных культурных событий в Сербии, наиболее значимым кинофестивалем в регионе и одним из немногих в мире полностью с европейским киноконтентом.
Смотр призван представить самые качественные достижения современного европейского кино и развивать традиции авторского и художественного кинематографа.