https://sputnik-georgia.ru/20230722/gruzinskiy-film-grazhdanin-svyatoy-stal-prizerom-festivalya-v-serbii-280126993.html

Грузинский фильм "Гражданин Святой" стал призером фестиваля в Сербии

Грузинский фильм "Гражданин Святой" стал призером фестиваля в Сербии

По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T20:02+0400

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2023-07-22T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Фильм режиссера Тинатин Каджришвили "Гражданин Святой" (Citizen Saint) стал призером XXX Европейского кинофестиваля Палича, который проходил в Сербии 15–21 июля, сообщается на сайте смотра. Грузинская картина была названа лучшей в программе "Параллели и встречи" (Parallels and Encounters). По сюжету фильма на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.Обогнал Ди Каприо и Педро Паскаля: грузин Торнике Гогричиани набирает популярность >>>В своей сатирической притче Каджришвили задается вопросом: во что именно хотят верить люди и имеют ли святые право на то, чтобы быть не просто неодушевленными символами, но и существовать, как живые люди?Главные роли в фильме, созданном при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Тинатин Каджришвили выступила как режиссер, сценарист, а также продюсер вместе с Лашей Халваши.Европейский кинофестиваль Палича (European Film Festival Palić) в настоящее время является одним из самых важных культурных событий в Сербии, наиболее значимым кинофестивалем в регионе и одним из немногих в мире полностью с европейским киноконтентом. Смотр призван представить самые качественные достижения современного европейского кино и развивать традиции авторского и художественного кинематографа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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