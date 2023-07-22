https://sputnik-georgia.ru/20230722/kakie-avtomobili-prodaet-gruziya-za-rubezh-280105009.html

Какие автомобили продает Грузия за рубеж

Какие автомобили продает Грузия за рубеж

Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T09:01+0400

2023-07-22T09:01+0400

2023-07-22T09:01+0400

грузия

новости

общество

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24884/12/248841208_0:142:3001:1830_1920x0_80_0_0_5a81db5c742d2843cd7d02805f0dcd6b.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 30 июня реэкспортировала 48 603 автомобиля, говорится в данных на сайте МВД Грузии.При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобилей. В Грузию за полгода было импортировано более 66 тысяч машин >>Также в период с 1 января по 30 июня было из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 155 специализированных автомобилей, 198 грузовиков, 66 единиц сельхоз техники, 63 автобуса и маршрутки, 171 прицеп и 215 мотоциклов. Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили