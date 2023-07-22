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Какие автомобили продает Грузия за рубеж
Какие автомобили продает Грузия за рубеж
Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T09:01+0400
2023-07-22T09:01+0400
2023-07-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 30 июня реэкспортировала 48 603 автомобиля, говорится в данных на сайте МВД Грузии.При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобилей. В Грузию за полгода было импортировано более 66 тысяч машин >>Также в период с 1 января по 30 июня было из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 155 специализированных автомобилей, 198 грузовиков, 66 единиц сельхоз техники, 63 автобуса и маршрутки, 171 прицеп и 215 мотоциклов. Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили
грузия, новости, общество, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили
Какие автомобили продает Грузия за рубеж
Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 30 июня реэкспортировала 48 603 автомобиля, говорится в данных на сайте МВД Грузии.
При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля.
Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобилей.
Также в период с 1 января по 30 июня было из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 155 специализированных автомобилей, 198 грузовиков, 66 единиц сельхоз техники, 63 автобуса и маршрутки, 171 прицеп и 215 мотоциклов.
Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.