https://sputnik-georgia.ru/20230722/v-gruzii-aktivno-prodolzhaetsya-gazifikatsiya-regionov-280105191.html

В Грузии активно продолжается газификация регионов

В Грузии активно продолжается газификация регионов

В рамках плана газификации за последние годы в регионе Самцхе-Джавахети газифицировано 24 города и села, а 2 555 абонентов получили возможность пользоваться... 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T10:59+0400

2023-07-22T10:59+0400

2023-07-22T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Проект газификации регионов Грузии обеспечит природным газом 93% населения страны к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития. Газификация сел и обеспечение газом населения регионов страны являются приоритетными направлениями правительства Грузии. На сегодняшний день природным газом обеспечено чуть более 90% населения страны. Всего будет построено 1 221 589 погонных метров газопроводов, что даст возможность дополнительно 15 419 абонентам подключить природный газ к общей сети. Начальник Службы газификации компании транспортировки газа Грузии Каха Двали посетил текущий рабочий процесс газификации Самцхе-Джавахети. Десятки миллионов лари выделит правительство Грузии на газификацию населения >>На основании постановления правительство проводит необходимые строительные работы по газификации в 14 городах и селах муниципалитетов Адигени, Ахалцихе, Аспиндза и Боржоми. Всего в рамках проекта будет построен газопровод протяженностью 138 301 метр, и 1 559 абонентов смогут пользоваться природным газом. В рамках плана газификации за последние годы в регионе Самцхе-Джавахети газифицировано 24 города и села, а 2 555 абонентов получили возможность пользоваться природным газом. В 2024 году природным газом обеспечат еще шесть сел региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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