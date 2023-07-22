https://sputnik-georgia.ru/20230722/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-turtsii--280127503.html

Землетрясение произошло на юге Турции

Землетрясение произошло на юге Турции

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T15:57+0400

2023-07-22T15:57+0400

2023-07-22T15:57+0400

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Адана на юге Турции, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно информации ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (14:37 по тбилисскому) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 ч. в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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