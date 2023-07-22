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Землетрясение произошло на юге Турции
Землетрясение произошло на юге Турции
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T15:57+0400
2023-07-22T15:57+0400
2023-07-22T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Адана на юге Турции, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно информации ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (14:37 по тбилисскому) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 ч. в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясение, новости, происшествия, в мире, турция
землетрясение, новости, происшествия, в мире, турция
Землетрясение произошло на юге Турции
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Адана на юге Турции, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно информации ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (14:37 по тбилисскому) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 ч. в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".