https://sputnik-georgia.ru/20230723/grecheskiy-ostrov-rodos-v-ogne-pozharov---vlasti-evakuiruyut-naselenie-280179773.html

Греческий остров Родос в огне пожаров – власти эвакуируют население

Греческий остров Родос в огне пожаров – власти эвакуируют население

Эвакуация людей на Родосе стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T17:28+0400

2023-07-23T17:28+0400

2023-07-23T17:45+0400

в мире

новости

происшествия

греция

лесные пожары

пожары в греции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/17/280179583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14dd0324764b4d341d5114b69ea639bf.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Около 19 тысяч человек были эвакуированы с острова Родос, который охвачен природными пожарами, сообщила местная полиция.Греция столкнулась в последние дни с волной аномальной жары, частично спровоцировавшей пожары как на Родосе, так и других частях страны. Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По данным греческих властей, 16 тысяч человек (жители 12 деревень и постояльцы ряда гостиниц) были перемещены по воздуху, еще три тысячи вывезены морским путем. В правительстве пояснили, что это стало самой крупной подобной операцией в истории страны.Лесные пожары в Греции: Турция отправляет для тушения два самолета и вертолет >>По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.К тушению пожаров привлечены 266 пожарных и 49 единиц спецтехники. С воздуха им оказывают помощь десять самолетов: семь греческих, два турецких и один хорватский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, греция, лесные пожары, пожары в греции