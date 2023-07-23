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Греческий остров Родос в огне пожаров – власти эвакуируют население
Греческий остров Родос в огне пожаров – власти эвакуируют население
Эвакуация людей на Родосе стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T17:28+0400
2023-07-23T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Около 19 тысяч человек были эвакуированы с острова Родос, который охвачен природными пожарами, сообщила местная полиция.Греция столкнулась в последние дни с волной аномальной жары, частично спровоцировавшей пожары как на Родосе, так и других частях страны. Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По данным греческих властей, 16 тысяч человек (жители 12 деревень и постояльцы ряда гостиниц) были перемещены по воздуху, еще три тысячи вывезены морским путем. В правительстве пояснили, что это стало самой крупной подобной операцией в истории страны.Лесные пожары в Греции: Турция отправляет для тушения два самолета и вертолет >>По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.К тушению пожаров привлечены 266 пожарных и 49 единиц спецтехники. С воздуха им оказывают помощь десять самолетов: семь греческих, два турецких и один хорватский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, греция, лесные пожары, пожары в греции
Греческий остров Родос в огне пожаров – власти эвакуируют население
17:28 23.07.2023 (обновлено: 17:45 23.07.2023)
Эвакуация людей на Родосе стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции
ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Около 19 тысяч человек были эвакуированы с острова Родос, который охвачен природными пожарами, сообщила местная полиция.
Греция столкнулась в последние дни с волной аномальной жары, частично спровоцировавшей пожары как на Родосе, так и других частях страны. Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов.
По данным греческих властей, 16 тысяч человек (жители 12 деревень и постояльцы ряда гостиниц) были перемещены по воздуху, еще три тысячи вывезены морским путем. В правительстве пояснили, что это стало самой крупной подобной операцией в истории страны.
По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.
"Это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране", – сообщило греческое государственное телевидение ERT.
К тушению пожаров привлечены 266 пожарных и 49 единиц спецтехники. С воздуха им оказывают помощь десять самолетов: семь греческих, два турецких и один хорватский.