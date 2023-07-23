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Иерарх Грузинской православной церкви раскритиковал политику ЕС в отношении страны

Иерарх Грузинской православной церкви раскритиковал политику ЕС в отношении страны

Ошибочно было прописывать в конституции Грузии желание страны вступить в НАТО и Евросоюз, считает архиепископ 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T22:49+0400

2023-07-23T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Если не помогаете Грузии, то хотя бы не мешайте ей развиваться, сказал архиепископ Бодбский владыка Яков о политике Евросоюза во время воскресной проповеди. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По словам владыки Якова, неправильно было ставить перед Грузией 12 условий на пути к получению статуса страны-кандидата и тем более обговаривать сроки. "Если вы даете нам 12 заданий, мы что ваши дети? Если уж даете задание, то подождите и выполним. Почему вы устанавливаете нам сроки? Вы намечаете на осень, чтобы совершить еще одну революцию?" – написал владыка. Как написал владыка Яков, ошибочно было прописывать в конституции Грузии желание страны вступить в НАТО и Евросоюз. Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги? >>Для чего вы используете идею вступления в Евросоюз, вы едва не устроили у нас революцию и из-за чего, написал владыка Яков. По словам священнослужителя, еще в 2012 году он и Патриарх Всея Грузии Илия Второй встречались с "американцами и сказали, что нужно поддерживать ни отдельных лидеров, а грузинский народ". Грузинская церковь и народ очень сильны, подчеркнул владыка Яков, и сегодня народу нужна мирная жизнь и развитие экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, грузия - евросоюз, политика