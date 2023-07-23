https://sputnik-georgia.ru/20230723/klub-saraevo-oshtrafovan-iz-za-povedeniya-bolelschikov-na-stadione-v-kutaisi--uefa-280166548.html

Клуб "Сараево" оштрафован из-за поведения болельщиков на стадионе в Кутаиси – УЕФА

Клуб "Сараево" оштрафован из-за поведения болельщиков на стадионе в Кутаиси – УЕФА

Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T11:58+0400

2023-07-23T11:58+0400

2023-07-23T12:53+0400

спорт

новости

грузия

кутаиси

уефа

футбол

фк "торпедо" кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23797/81/237978142_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_4fa450bde0d3938aba3f36ecd89e2fd1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала боснийский футбольный клуб "Сараево" на 15 тысяч евро за инцидент, произошедший во время первого матча с кутаисским "Торпедо" в рамках Лиги конференций, и запретила посещение следующей игры Еврокубков их фан-клубу "Орда зла", сообщает Первый канал. Перед началом первого матча между "Торпедо" и "Сараево" в Лиге конференций на трибунах в Кутаиси произошел инцидент, после которого болельщиков "Сараево" выгнали со стадиона. Местные болельщики подошли к фан-сектору соперника, что вызвало резкую реакцию боснийской стороны. Полиция выгнала болельщиков гостей со стадиона. Учитывая, что "Сараево" проиграло "Торпедо" по сумме двух матчей и вылетело из Лиги конференции, то "Орде зла" придется ждать как минимум год до следующего матча в европейских турнирах. Лига конференций УЕФА – результаты выступлений грузинских клубов >>Примечательно, что клуб "Сараево" получил примерно 250 тысяч евро за игру в первом этапе Лиги конференций. Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первый матч завершился вничью – 2:2. "Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, кутаиси, уефа, футбол, фк "торпедо" кутаиси