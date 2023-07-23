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Клуб "Сараево" оштрафован из-за поведения болельщиков на стадионе в Кутаиси – УЕФА
Клуб "Сараево" оштрафован из-за поведения болельщиков на стадионе в Кутаиси – УЕФА
Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T11:58+0400
2023-07-23T11:58+0400
2023-07-23T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала боснийский футбольный клуб "Сараево" на 15 тысяч евро за инцидент, произошедший во время первого матча с кутаисским "Торпедо" в рамках Лиги конференций, и запретила посещение следующей игры Еврокубков их фан-клубу "Орда зла", сообщает Первый канал. Перед началом первого матча между "Торпедо" и "Сараево" в Лиге конференций на трибунах в Кутаиси произошел инцидент, после которого болельщиков "Сараево" выгнали со стадиона. Местные болельщики подошли к фан-сектору соперника, что вызвало резкую реакцию боснийской стороны. Полиция выгнала болельщиков гостей со стадиона. Учитывая, что "Сараево" проиграло "Торпедо" по сумме двух матчей и вылетело из Лиги конференции, то "Орде зла" придется ждать как минимум год до следующего матча в европейских турнирах. Лига конференций УЕФА – результаты выступлений грузинских клубов >>Примечательно, что клуб "Сараево" получил примерно 250 тысяч евро за игру в первом этапе Лиги конференций. Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первый матч завершился вничью – 2:2. "Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, кутаиси, уефа, футбол, фк "торпедо" кутаиси
Клуб "Сараево" оштрафован из-за поведения болельщиков на стадионе в Кутаиси – УЕФА
11:58 23.07.2023 (обновлено: 12:53 23.07.2023)
Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала боснийский футбольный клуб "Сараево" на 15 тысяч евро за инцидент, произошедший во время первого матча с кутаисским "Торпедо" в рамках Лиги конференций, и запретила посещение следующей игры Еврокубков их фан-клубу "Орда зла", сообщает Первый канал.
Перед началом первого матча между "Торпедо" и "Сараево" в Лиге конференций на трибунах в Кутаиси произошел инцидент, после которого болельщиков "Сараево" выгнали со стадиона. Местные болельщики подошли к фан-сектору соперника, что вызвало резкую реакцию боснийской стороны. Полиция выгнала болельщиков гостей со стадиона.
Учитывая, что "Сараево" проиграло "Торпедо" по сумме двух матчей и вылетело из Лиги конференции, то "Орде зла" придется ждать как минимум год до следующего матча в европейских турнирах.
Примечательно, что клуб "Сараево" получил примерно 250 тысяч евро за игру в первом этапе Лиги конференций.
Кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первый матч завершился вничью – 2:2.
"Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе".