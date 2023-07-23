https://sputnik-georgia.ru/20230723/komu-vydayut-voditelskie-prava-v-gruzii-poslednie-dannye-280133168.html

Кому выдают водительские права в Грузии? Последние данные

Кому выдают водительские права в Грузии? Последние данные

В стране права на вождение автомобиля выдаются с 18 лет 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T09:01+0400

2023-07-23T09:01+0400

2023-07-23T09:01+0400

водительские права

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23950/52/239505234_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_b99fddd29f2f03f0505bcb1e47b2268a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Права на вождение транспортным средством в Грузии в период с 1 января по 30 июня получили 3 652 человека. В Грузии права на вождение автомобиля выдаются с 18 лет, а с 16-ти – можно получить права на вождение мопеда. Около 80% получивших права – граждане Грузии. Также за указанный период права получили граждане США, Азербайджана, Украины, России, Беларуси и Китая. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>>Самому старшему, сдавшему на права, 76 лет и он проживает в Тбилиси. Самым младшим 25 жителям разных уголков Грузии – 16 лет. Большинство получающих права в Грузии – жители Тбилиси, Аджарии и Имерети. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке и третий – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий. Желающие получить водительские права могут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

водительские права, грузия, новости, общество