https://sputnik-georgia.ru/20230723/skolko-zarabotali-futbolnye-kluby-iz-gruzii-posle-pervogo-etapa-evrokubkov-280177816.html
Сколько заработали футбольные клубы из Грузии после первого этапа Еврокубков
Сколько заработали футбольные клубы из Грузии после первого этапа Еврокубков
Больше всего заработало тбилисское "Динамо", несмотря на вылет из розыгрыша Лиги чемпионов 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Четыре футбольных клуба из Грузии – "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Батуми, "Торпедо" Кутаиси, " Дила" Гори – после завершения первого этапа Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА пополнили свой бюджет несколькими сотнями тысяч евро. "Динамо" Тбилиси проиграло казахстанской "Астане" в первом этапе Лиги чемпионов и заработало 280 тысяч евро. Перейдя во второй этап Лиги конференций клуб получит за это дополнительно 350 тысяч евро. "Дила" Гори и "Торпедо" Кутаиси успешно преодолели первый этап Лиги конференций и к 150 тысячам евро, полученным за участие в этом туре, добавится еще по 350 тысяч второго этапа. Команды пополнили свой бюджет на 500 тысяч евро. Лига конференций УЕФА – результаты выступлений грузинских клубов >>Наименьший доход достался батумскому "Динамо", которое выбыло из турнира после поражения от албанской "Тираны" и, помимо 150 тысяч евро, получит еще 250 тысяч евро в качестве компенсации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, уефа, футбол, лига чемпионов уефа, фк "динамо" батуми, фк "дила", фк "динамо" тбилиси, фк "торпедо" кутаиси
спорт, грузия, новости, уефа, футбол, лига чемпионов уефа, фк "динамо" батуми, фк "дила", фк "динамо" тбилиси, фк "торпедо" кутаиси
Сколько заработали футбольные клубы из Грузии после первого этапа Еврокубков
Больше всего заработало тбилисское "Динамо", несмотря на вылет из розыгрыша Лиги чемпионов
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Четыре футбольных клуба из Грузии – "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Батуми, "Торпедо" Кутаиси, " Дила" Гори – после завершения первого этапа Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА пополнили свой бюджет несколькими сотнями тысяч евро.
"Динамо" Тбилиси проиграло казахстанской "Астане" в первом этапе Лиги чемпионов и заработало 280 тысяч евро. Перейдя во второй этап Лиги конференций клуб получит за это дополнительно 350 тысяч евро.
"Дила" Гори и "Торпедо" Кутаиси успешно преодолели первый этап Лиги конференций и к 150 тысячам евро, полученным за участие в этом туре, добавится еще по 350 тысяч второго этапа. Команды пополнили свой бюджет на 500 тысяч евро.
Наименьший доход достался батумскому "Динамо", которое выбыло из турнира после поражения от албанской "Тираны" и, помимо 150 тысяч евро, получит еще 250 тысяч евро в качестве компенсации.