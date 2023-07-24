Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – как будут выбирать клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsВ Грузии планируется создание детской онкологической государственной клиники
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Хотя дети будут лечиться за границей, это еще один шаг вперед для развития службы детской онкологии в стране, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Ребенок как в случае солидных опухолей, так и в случае диагноза онкогематологии сможет получить соответствующую помощь в той клинике, которую выберет законный представитель, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
С 24 июля начался прием заявок на получение госфинансирования для лечения детей с онкологическими заболеваниями в ведущих зарубежных клиниках.
"К процессу будут привлечены родители ребенка и лечащие врачи, чтобы понять, какая клиника будет оптимальной для продолжения лечения за границей. Это зависит от того, какая услуга нужна ребенку. Так как в некоторых клиниках есть специализированная химиотерапия, протонная терапия, то эти факторы тоже будут учитываться", – сказала Тамар Габуния журналистам.
По ее словам, хотя дети будут лечиться за границей, это еще один шаг вперед для развития службы детской онкологии в стране.
Родители онкопациентов могут выбрать лучшие клиники Турции, Испании и Израиля в области детской онкологии. После первичной диагностики в Грузии у них будет возможность получить полный пакет.
По его пояснению, перед открытием Государственного центра детской онкологии, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, программа лечения за границей в Грузии является переходным этапом. Минздрав активно работает в этом направлении.
"Роль грузинских клиник в этом процессе огромна. В первую очередь, диагноз будет поставлен в Грузии. Если что-то будет спорным или подозрительным, это будет проверено грузинскими специалистами в принимающей клинике, куда направляется ребенок", – сказала Габуния.
Как пояснила замминистра, после окончания острой фазы госпитализации, когда ребенка выпишут из клиники и ему предстоит вернуться в страну, за ним будет наблюдать врач-онколог грузинской клиники, тот, кто изначально оценивал его состояние.
"Мы работаем над созданием совместных протоколов, чтобы текущее и последующее наблюдение после окончания острой фазы ребенок проходил в Грузии. При необходимости повторного выезда ребенка за границу врач должен своевременно принять решение об этом. Таким образом, у ребенка будет куратор и дома, и в зарубежной клинике", – сообщила Тамар Габуния.
По решению правительства все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями как в Грузии, так и за рубежом возьмет на себя государство. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей.
Грузинская сторона уже подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD).
Правительство Грузии финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента.
Условия программы
Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)).
Для участия в программе:
родитель или представитель семьи должен обратиться в приемную Минздрава (Тбилиси, пр-т Церетели, 144) и заполнить форму заявки, которую выдадут на месте;
предоставить удостоверение личности (свидетельство о рождении/паспорт) как бенефициара, так и заявителя;
предоставить медицинскую справку бенефициара – форма N IV-100/а с указанием соответствующих кодов ICD-10 и/или NCSP (переведенную на английский язык и нотариально заверенную);
результаты имеющихся диагностических исследований также должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.
Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05.
В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (более 10 млн долларов).
Как отмечает Минздрав, программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия Детского онкологического государственного центра в Грузии, оснащенного современными стандартами, высокотехнологичным оборудованием, где полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном помещении. В этом направлении ведомство активно работает.