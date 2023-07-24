https://sputnik-georgia.ru/20230724/besplatnoe-lechenie-detey-s-onkozabolevaniyami-iz-gruzii--kak-budut-vybirat-kliniki-280248495.html

Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – как будут выбирать клиники

Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – как будут выбирать клиники

Хотя дети будут лечиться за границей, это еще один шаг вперед для развития службы детской онкологии в стране, заявила замминистра 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T22:58+0400

2023-07-24T22:58+0400

2023-07-24T22:58+0400

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Ребенок как в случае солидных опухолей, так и в случае диагноза онкогематологии сможет получить соответствующую помощь в той клинике, которую выберет законный представитель, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. С 24 июля начался прием заявок на получение госфинансирования для лечения детей с онкологическими заболеваниями в ведущих зарубежных клиниках. По ее словам, хотя дети будут лечиться за границей, это еще один шаг вперед для развития службы детской онкологии в стране. Родители онкопациентов могут выбрать лучшие клиники Турции, Испании и Израиля в области детской онкологии. После первичной диагностики в Грузии у них будет возможность получить полный пакет. По его пояснению, перед открытием Государственного центра детской онкологии, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, программа лечения за границей в Грузии является переходным этапом. Минздрав активно работает в этом направлении. Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – начался прием заявок >>"Роль грузинских клиник в этом процессе огромна. В первую очередь, диагноз будет поставлен в Грузии. Если что-то будет спорным или подозрительным, это будет проверено грузинскими специалистами в принимающей клинике, куда направляется ребенок", – сказала Габуния. Как пояснила замминистра, после окончания острой фазы госпитализации, когда ребенка выпишут из клиники и ему предстоит вернуться в страну, за ним будет наблюдать врач-онколог грузинской клиники, тот, кто изначально оценивал его состояние. По решению правительства все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями как в Грузии, так и за рубежом возьмет на себя государство. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Грузинская сторона уже подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD). Правительство Грузии финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента. Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе: Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (более 10 млн долларов). Как отмечает Минздрав, программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия Детского онкологического государственного центра в Грузии, оснащенного современными стандартами, высокотехнологичным оборудованием, где полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном помещении. В этом направлении ведомство активно работает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, общество, новости, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии