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Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – начался прием заявок

Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – начался прием заявок

Дети смогут пройти бесплатную диагностику и лечение как в Грузии, так и в ведущих клиниках Израиля, Турции и Испании 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T12:32+0400

2023-07-24T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Начался прием заявок на получение госфинансирования для лечения детей с онкологическими заболеваниями в ведущих зарубежных клиниках, говорится в сообщении на сайте Минздрава Грузии. По решению правительства все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями как в Грузии, так и за рубежом возьмет на себя государство. Правительство покроет все необходимые расходы, будь то само лечение или проживание и транспортировка. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. После подачи заявки специальный совет в течение недели рассмотрит, будет ли ребенок лечиться в Грузии или, возможно, его отправить в зарубежную клинику. Окончательное решение принимают родители.Российские ученые открыли новый способ сделать химиотерапию рака доступнее>>Грузинская сторона уже подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD). Правительство Грузии финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента. Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе:Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии – 15 05. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (11,7 миллиона долларов).Как отмечает Минздрав, программа лечения за рубежом является переходным этапом до открытия Детского онкологического государственного центра в Грузии, оснащенного современными стандартами, высокотехнологичным оборудованием, где полный спектр медицинских услуг будет доступен в одном помещении. В этом направлении ведомство активно работает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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