https://sputnik-georgia.ru/20230724/futbolnaya-sbornaya-gruzii-popala-v-top-35-samykh-dorogikh-komand-mira-280233824.html
Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира
Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира
Стоимость полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелия составляет 56% от общей цены остальных футболистов сборной Грузии 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T18:45+0400
2023-07-24T18:45+0400
2023-07-24T18:45+0400
грузия
новости
спорт
хвича кварацхелия
футбол
чемпионат грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270724959_0:115:1805:1130_1920x0_80_0_0_9c1b0e9474fda1340352bbedc3555469.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу попала в рейтинг самых дорогих команд мира, составленный аналитическим интернет-порталом Onefootball. Стоимость всех игроков сборной Грузии – 151,70 миллиона евро, что позволило ей расположится на 34-м месте, опережая Словакию (151,48) и Грецию (150,80). Суммарная стоимость сборной Грузии почти в три раза выше, чем у Северной Македонии (55,40), и она третья на постсоветском пространстве. Сборная Грузии по футболу ухудшила позицию в рейтинге ФИФА >>Сборная Грузии опережает Ирландию (147,15), Венгрию (127,65), Чехию (123,35), Словению (91,10), Косово (89,78), Боснию и Герцеговину (86,20), Румынию (74,55), Албанию (74,25), Израиль (63,95), Исландию (37,85), Северную Ирландию (32,20), Финляндию (28,03). Многие из этих команд впереди Грузии в рейтинге ФИФА. Как отмечает Onefootball, самым дорогим футболистом сборной Грузии является полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его стоимость – это 56% от общей стоимости сборной Грузии. По последним данным Transfermarkt, стоимость Кварацхелия составляет 85 млн евро. Десятка самых дорогих футбольных сборных мира: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270724959_73:0:1732:1244_1920x0_80_0_0_eeba2b7d5cb5b28c2bdc5f10a44f6882.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат грузии по футболу
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат грузии по футболу
Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира
Стоимость полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелия составляет 56% от общей цены остальных футболистов сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik.
Сборная Грузии по футболу попала в рейтинг самых дорогих команд мира, составленный аналитическим интернет-порталом Onefootball
.
Стоимость всех игроков сборной Грузии – 151,70 миллиона евро, что позволило ей расположится на 34-м месте, опережая Словакию (151,48) и Грецию (150,80).
Суммарная стоимость сборной Грузии почти в три раза выше, чем у Северной Македонии (55,40), и она третья на постсоветском пространстве.
Сборная Грузии опережает Ирландию (147,15), Венгрию (127,65), Чехию (123,35), Словению (91,10), Косово (89,78), Боснию и Герцеговину (86,20), Румынию (74,55), Албанию (74,25), Израиль (63,95), Исландию (37,85), Северную Ирландию (32,20), Финляндию (28,03). Многие из этих команд впереди Грузии в рейтинге ФИФА.
Как отмечает Onefootball, самым дорогим футболистом сборной Грузии является полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его стоимость – это 56% от общей стоимости сборной Грузии.
По последним данным Transfermarkt, стоимость Кварацхелия составляет 85 млн евро.
Десятка самых дорогих футбольных сборных мира: