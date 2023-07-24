https://sputnik-georgia.ru/20230724/futbolnaya-sbornaya-gruzii-popala-v-top-35-samykh-dorogikh-komand-mira-280233824.html

Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира

Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира

Стоимость полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелия составляет 56% от общей цены остальных футболистов сборной Грузии 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T18:45+0400

2023-07-24T18:45+0400

2023-07-24T18:45+0400

грузия

новости

спорт

хвича кварацхелия

футбол

чемпионат грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270724959_0:115:1805:1130_1920x0_80_0_0_9c1b0e9474fda1340352bbedc3555469.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу попала в рейтинг самых дорогих команд мира, составленный аналитическим интернет-порталом Onefootball. Стоимость всех игроков сборной Грузии – 151,70 миллиона евро, что позволило ей расположится на 34-м месте, опережая Словакию (151,48) и Грецию (150,80). Суммарная стоимость сборной Грузии почти в три раза выше, чем у Северной Македонии (55,40), и она третья на постсоветском пространстве. Сборная Грузии по футболу ухудшила позицию в рейтинге ФИФА >>Сборная Грузии опережает Ирландию (147,15), Венгрию (127,65), Чехию (123,35), Словению (91,10), Косово (89,78), Боснию и Герцеговину (86,20), Румынию (74,55), Албанию (74,25), Израиль (63,95), Исландию (37,85), Северную Ирландию (32,20), Финляндию (28,03). Многие из этих команд впереди Грузии в рейтинге ФИФА. Как отмечает Onefootball, самым дорогим футболистом сборной Грузии является полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его стоимость – это 56% от общей стоимости сборной Грузии. По последним данным Transfermarkt, стоимость Кварацхелия составляет 85 млн евро. Десятка самых дорогих футбольных сборных мира: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, чемпионат грузии по футболу