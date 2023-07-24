https://sputnik-georgia.ru/20230724/ilon-mask-provel-rebrending-sotsialnoy-seti-twitter-280247923.html
Илон Маск провел ребрендинг социальной сети Twitter
Илон Маск провел ребрендинг социальной сети Twitter
Некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T22:34+0400
2023-07-24T22:34+0400
2023-07-24T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне. В свою очередь владелец Twitter – американский миллиардер Илон Маск – в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом. Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении >>Сам Маск заявил, что новой логотип Twitter будет дорабатываться.Как пишет портал Business Insider, некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы, а другие говорят, что ребрендинг настолько им не нравится, что из-за него хотят покинуть соцсеть.Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании – социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, новости, общество, илон маск, twitter
в мире, новости, общество, илон маск, twitter
Илон Маск провел ребрендинг социальной сети Twitter
Некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х.
Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне.
В свою очередь владелец Twitter – американский миллиардер Илон Маск – в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом.
Сам Маск заявил, что новой логотип Twitter будет дорабатываться.
Как пишет портал Business Insider, некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы, а другие говорят, что ребрендинг настолько им не нравится, что из-за него хотят покинуть соцсеть.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании – социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.