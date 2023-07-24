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Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории
Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории
Ученый отметил, что температурные рекорды этого лета были "ожидаемы" 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем на Земле в мировой истории, сообщил Карло Буонтемп – глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. Эксперт высказал свое мнение в коммюнике, опубликованном на сайте программы.Эксперт отметил, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в этом году на рост температур влияет совокупность факторов: эффект Эль-Ниньо – прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света, жара в Атлантике и потепление климата. "Изменение климата выливается в перегрев климатических систем по всему миру. С весны наблюдается перегрев океанов, в особенности в Северной Атлантике, масштаб и скорость этого явления поражают ученых во всем мире", – добавил он. Ученый отметил, что температурные рекорды этого лета были "ожидаемы", ученые предупреждали об этом последние 20 лет. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории
12:52 24.07.2023 (обновлено: 13:15 24.07.2023)
Ученый отметил, что температурные рекорды этого лета были "ожидаемы"
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем на Земле в мировой истории, сообщил Карло Буонтемп – глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
Эксперт высказал свое мнение в коммюнике, опубликованном на сайте программы.
"Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории", – цитирует Буонтемпа РИА Новости.
Эксперт отметил, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в этом году на рост температур влияет совокупность факторов: эффект Эль-Ниньо – прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света, жара в Атлантике и потепление климата.
"Изменение климата выливается в перегрев климатических систем по всему миру. С весны наблюдается перегрев океанов, в особенности в Северной Атлантике, масштаб и скорость этого явления поражают ученых во всем мире", – добавил он.
Ученый отметил, что температурные рекорды этого лета были "ожидаемы", ученые предупреждали об этом последние 20 лет.
Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества.