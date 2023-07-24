https://sputnik-georgia.ru/20230724/masshtabnoe-obnovlenie-detskikh-sadov-gruzii---obyavleny-pervye-tendery-280250733.html

Масштабное обновление детских садов Грузии – объявлены первые тендеры

Масштабное обновление детских садов Грузии – объявлены первые тендеры

В масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских учреждений нуждаются в строительстве и восстановлении 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T23:48+0400

2023-07-24T23:48+0400

2023-07-24T23:53+0400

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детский сад

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объявлены тендеры на реконструкцию детских садов по всей стране в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На первом этапе Фонд муниципального развития министерства объявил тендеры на восстановление пяти садов в регионе Квемо Картли. Ранее премьер-министр заявил, что в масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских садов нуждаются в строительстве и восстановлении. Чехия поможет Грузии с улучшением детских садов >>Программа будет осуществлена в три этапа. Первый этап начнется 1 января 2023 года, и на него выделят 100 миллионов лари (более 38 млн долларов). В целом на программу будет потрачено более одного 1,3 млрд лари. С 2023 года также началось восстановление и строительство 500 школ, а более 30 млн лари выделено на обустройство компьютерных лабораторий в школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, детский сад