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Масштабное обновление детских садов Грузии – объявлены первые тендеры
Масштабное обновление детских садов Грузии – объявлены первые тендеры
В масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских учреждений нуждаются в строительстве и восстановлении 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T23:48+0400
2023-07-24T23:48+0400
2023-07-24T23:53+0400
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новости
общество
фонд муниципального развития
министерство инфраструктуры и регионального развития
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объявлены тендеры на реконструкцию детских садов по всей стране в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На первом этапе Фонд муниципального развития министерства объявил тендеры на восстановление пяти садов в регионе Квемо Картли. Ранее премьер-министр заявил, что в масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских садов нуждаются в строительстве и восстановлении. Чехия поможет Грузии с улучшением детских садов >>Программа будет осуществлена в три этапа. Первый этап начнется 1 января 2023 года, и на него выделят 100 миллионов лари (более 38 млн долларов). В целом на программу будет потрачено более одного 1,3 млрд лари. С 2023 года также началось восстановление и строительство 500 школ, а более 30 млн лари выделено на обустройство компьютерных лабораторий в школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, детский сад
грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, детский сад
Масштабное обновление детских садов Грузии – объявлены первые тендеры
23:48 24.07.2023 (обновлено: 23:53 24.07.2023)
В масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских учреждений нуждаются в строительстве и восстановлении
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Объявлены тендеры на реконструкцию детских садов по всей стране в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
На первом этапе Фонд муниципального развития министерства объявил тендеры на восстановление пяти садов в регионе Квемо Картли.
Ранее премьер-министр заявил, что в масштабах всей страны будут построены новые детские сады – 885 детских садов нуждаются в строительстве и восстановлении.
Программа будет осуществлена в три этапа. Первый этап начнется 1 января 2023 года, и на него выделят 100 миллионов лари (более 38 млн долларов).
В целом на программу будет потрачено более одного 1,3 млрд лари.
С 2023 года также началось восстановление и строительство 500 школ, а более 30 млн лари выделено на обустройство компьютерных лабораторий в школах.