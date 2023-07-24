https://sputnik-georgia.ru/20230724/moshennichestvo-s-zemelnymi-uchastkami-v-gruzii--prokuratura-predyavila-obvineniya-280228820.html

Мошенничество с земельными участками в Грузии – прокуратура предъявила обвинения

Мошенничество с земельными участками в Грузии – прокуратура предъявила обвинения

Обвиняемым грозит от семи до десяти лет лишения свободы 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T16:53+0400

2023-07-24T16:53+0400

2023-07-24T16:53+0400

происшествия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение четырем гражданам в мошенничестве, связанном с земельными участками, на сумму в 221 725 лари (около 85 тыс. долларов), сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что члены организованной группы на основании поддельных кадастровых чертежей регистрировали непригодные для проживания земельные участки, на которых якобы находились здания и постройки, в Публичном реестре. Этим обвиняемые искусственно завышали стоимость земельных участков и давали заинтересованным лицам ложное представление о реальной стоимости имущества. После этого члены преступной группы показывали потерпевшим другие земельные участки, на которых действительно располагались жилые дома, заключали с ними договоры и обманным путем заполучали денежные средства пострадавших.Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии>>По указанной схеме обвиняемые завладели крупной суммой (221 725 лари), принадлежащей пятерым гражданам. Задержанным предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" (шесть эпизодов). Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. На основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд избрал для троих обвиняемых в качестве меры пресечения лишение свободы, а для четвертого – выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси, генеральная прокуратура грузии