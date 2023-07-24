https://sputnik-georgia.ru/20230724/otkroetsya-li-v-gruzii-rossiysko-gruzinskiy-universitet--otvet-ministerstva-280231360.html
Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства
Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства
Директор Грузино-российского общественного центра заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T17:24+0400
2023-07-24T17:24+0400
2023-07-24T17:38+0400
грузино-российские отношения
грузия
дмитрий лорткипанидзе
национальный центр развития качества образования
новости
общество
тбилиси
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Информация о якобы открытии в Грузии российско-грузинского вуза, который будет финансироваться из России, не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии. Бывший депутат парламента Грузии, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета, где обучение будет бесплатно, т. к. все расходы на себя возьмет РФ. Лорткипнаидзе заявил, что к концу сентября появятся подробности и детали.В Минобразования также сообщили, что в Национальный центр развития качества образования Грузии не была подана заявка с просьбой об открытии русско-грузинского училища. В ведомстве пояснили, что для получения статуса образовательного учреждения необходимо пройти авторизацию. Цель – обеспечить выполнение обязательных стандартов для того, чтобы выдавать документы о получении образования, признанные государством. Авторизация обязательна как для государственных, так и для частных организаций. Распространенную информацию об открытии вуза ведомство назвало дезинформацией, направленную на то, чтобы ввести общество в заблуждение и дискредитировать власти.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, грузия, дмитрий лорткипанидзе, национальный центр развития качества образования, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии, россия
грузино-российские отношения, грузия, дмитрий лорткипанидзе, национальный центр развития качества образования, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии, россия
Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства
17:24 24.07.2023 (обновлено: 17:38 24.07.2023)
Директор Грузино-российского общественного центра заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Информация о якобы открытии в Грузии российско-грузинского вуза, который будет финансироваться из России, не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.
Бывший депутат парламента Грузии, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета, где обучение будет бесплатно, т. к. все расходы на себя возьмет РФ. Лорткипнаидзе заявил, что к концу сентября появятся подробности и детали.
"Со всей ответственностью заявляем, что в образовательной системе Грузии никакая процедура для открытия подобного училища не проходит", – говорится в заявлении.
В Минобразования также сообщили, что в Национальный центр развития качества образования Грузии не была подана заявка с просьбой об открытии русско-грузинского училища.
"Ни одно образовательное учреждение не имеет права осуществлять образовательную деятельность в Грузии без разрешения Национального центра развития качества образования", – говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что для получения статуса образовательного учреждения необходимо пройти авторизацию. Цель – обеспечить выполнение обязательных стандартов для того, чтобы выдавать документы о получении образования, признанные государством.
Авторизация обязательна как для государственных, так и для частных организаций.
Распространенную информацию об открытии вуза ведомство назвало дезинформацией, направленную на то, чтобы ввести общество в заблуждение и дискредитировать власти.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).