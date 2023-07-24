https://sputnik-georgia.ru/20230724/otkroetsya-li-v-gruzii-rossiysko-gruzinskiy-universitet--otvet-ministerstva-280231360.html

Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства

Откроется ли в Грузии российско-грузинский университет – ответ министерства

Директор Грузино-российского общественного центра заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T17:24+0400

2023-07-24T17:24+0400

2023-07-24T17:38+0400

грузино-российские отношения

грузия

дмитрий лорткипанидзе

национальный центр развития качества образования

новости

общество

тбилиси

министерство образования и науки грузии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663167_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_10b02fb0ddee09e622ed283baac3c263.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Информация о якобы открытии в Грузии российско-грузинского вуза, который будет финансироваться из России, не соответствует действительности, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии. Бывший депутат парламента Грузии, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил, что сейчас обсуждается вопрос создания грузинско-российского университета, где обучение будет бесплатно, т. к. все расходы на себя возьмет РФ. Лорткипнаидзе заявил, что к концу сентября появятся подробности и детали.В Минобразования также сообщили, что в Национальный центр развития качества образования Грузии не была подана заявка с просьбой об открытии русско-грузинского училища. В ведомстве пояснили, что для получения статуса образовательного учреждения необходимо пройти авторизацию. Цель – обеспечить выполнение обязательных стандартов для того, чтобы выдавать документы о получении образования, признанные государством. Авторизация обязательна как для государственных, так и для частных организаций. Распространенную информацию об открытии вуза ведомство назвало дезинформацией, направленную на то, чтобы ввести общество в заблуждение и дискредитировать власти.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузино-российские отношения, грузия, дмитрий лорткипанидзе, национальный центр развития качества образования, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии, россия