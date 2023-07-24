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В "Грузинской мечте" назвали заявление посла США в Грузии неубедительным
В "Грузинской мечте" назвали заявление посла США в Грузии неубедительным
В документах о сотрудничестве семьи Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими компаниями фигурирует сотрудник посольства США в Грузии 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T18:23+0400
2023-07-24T18:23+0400
2023-07-24T18:23+0400
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михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
европарламент
келли дегнан
мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Неубедительно и невообразимо, что посол США Келли Дегнан не была в курсе того, чем занимался сотрудник американского дипломатического представительства в Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу, были приняты усилия по организации встречи с нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита в Нью-Йорк, чтобы добиться помилования Саакашвили. В качестве контактного лица в документах указан сотрудник посольства США в Грузии Эван Эллиот. Ранее Дегнан заявила, что не знакома с документом, опубликованным департаментом юстиции США. Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат>>Между тем Эван Эллиот в документах Департамента юстиции также фигурирует в связи с обсуждением вопроса приезда польских врачей для осмотра Саакашвили, который в итоге обернулся скандалом. Согласно документам, деятельность лоббистских компаний включает агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента. В декларациях этих компаний приведены, в том числе, заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, келли дегнан, мамука мдинарадзе
политика, грузия, новости, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, келли дегнан, мамука мдинарадзе
В "Грузинской мечте" назвали заявление посла США в Грузии неубедительным
В документах о сотрудничестве семьи Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими компаниями фигурирует сотрудник посольства США в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Неубедительно и невообразимо, что посол США Келли Дегнан не была в курсе того, чем занимался сотрудник американского дипломатического представительства в Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу
, были приняты усилия по организации встречи с нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита в Нью-Йорк, чтобы добиться помилования Саакашвили. В качестве контактного лица в документах указан сотрудник посольства США в Грузии Эван Эллиот.
"Несмотря на то, что речь идет о представителе страны стратегического партнера в этой стране, можно назвать неубедительным и невероятным, что она (Дегнан – ред.) не знала, что делал ее сотрудник. Если это неправда, что она его не знает, то это плохо. Если он был причастен и она не знает об этом, это тоже плохо. Если знает и помогала, это тоже плохо. К сожалению, мы вынуждены делать такое, возможно, взвешенное, но все же заявление", – заявил Мдинарадзе.
Ранее Дегнан заявила, что не знакома с документом, опубликованным департаментом юстиции США.
Между тем Эван Эллиот в документах Департамента юстиции также фигурирует в связи с обсуждением вопроса приезда польских врачей для осмотра Саакашвили, который в итоге обернулся скандалом.
"Я не хочу навредить нашим отношениям какой-либо фразой, словом, предложением или комментарием по этому вопросу. Однако очень плохо, что представитель страны нашего стратегического партнера в Грузии либо знакома с этим документом и говорит неправду, либо действительно не знает, что был факт подобной включенности со стороны ее сотрудника", – отметил Мдинарадзе.
Согласно документам, деятельность лоббистских компаний включает агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента. В декларациях этих компаний приведены, в том числе, заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ.
Страсти вокруг Саакашвили
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.
Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.
Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.
В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.